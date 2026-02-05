おさき（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/02/05】クリエイターのおさきが2月4日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のニットワンピース姿を公開した。

【写真】YouTube登録者100万超え美女「最強の組み合わせ」美脚スラリのニットワンピ×黒タイツコーデ

◆おさき、美脚輝くミニニットワンピ×タイツコーデ披露


おさきは「おしごとで韓国来てます」と報告し、韓国で撮影した写真を複数枚投稿。ピンクや白の花が生けられた花桶が並ぶ場所でポーズを決めたショットでは、美しい脚が際立つ白のミニ丈ニットワンピースに透け感のある黒のタイツ、ショートブーツを合わせたコーディネートを披露した。

また、グレーのアウターを羽織った姿の写真や韓国語の看板が並ぶ街中での自撮りショットなども載せ、「みんなにはやく言いたい楽しみなこといっぱいあるー」「みんなが喜んでくれるようにがんばります」とつづっている。

◆おさきの投稿に「完璧なスタイル」と反響


この投稿は「めちゃくちゃ可愛い」「最強の組み合わせ」「完璧なスタイル」「透明感あって素敵」「お人形さんみたい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】