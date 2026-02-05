高知県内のインフルエンザの新規感染者数は再び急増していて、地域別では警報基準を上回っているところもあります。

B型が増加しているということで、専門家に注意点などを聞きました。



高知県によりますと、2月1日までの1週間に県内38の定点医療機関あたりのインフルエンザの新規感染者数は27.24人と前の週を4.77ポイント上回りました。



県はインフルエンザの警報基準値を定点当たり30.0としていますが、保健所管内別でみると、中央西で40.75、高知市で31.54、須崎で30.50など県内6つのエリアのうち3つで警報基準値を超えました。





今期のインフルエンザは、県内では12月下旬に流行のピークが訪れ、1月に入り減少傾向にありましたが再び増加しています。なぜいまインフルエンザB型が流行しているのか、高知県感染症対策協議会の吉川清志会長に聞きました。■高知県感染症対策協議会 吉川清志会長「去年（2025年）はインフルエンザA型が流行った後、B型は流行らなかった。だから去年のB型に感染している人が少ないので免疫をもたない人が今年蓄積されてきたという状態になってB型が感染者がいま増えているんじゃないか」では流行中のB型にはどんな特徴があるのでしょうか。■吉川会長「症状はA型よりもそんなに熱が高くならないとか、少し弱めの症状ではあるが、一回熱が下がってもう一回熱が上がるような人がいるとかそういう風な特徴がある。すごくB型が肺炎を起こしやすいとかそういうことは考えられない。でも対応はA型と同じ対応になる」また吉川会長は同じシーズンに2度以上、インフルエンザにかかるケースがあることも知ってほしいと話します。■吉川会長「これまでは1月の終わりから2月のはじめにピークになって、そのあとA型が終わってB型がはじまって、3月末には収まっていたのがどんどん変わってきていま変動している状態なのでなかなか予測しにくい状態。A型にかかった後にB型にかかる人も結構いる。一昨年はA型も2種類あったので、A型→A型→B型と3回なった人もいる。インフルエンザといってもそれぞれが違うんだということは知っておいてもらいたい」そして感染対策には免疫力の維持も大切だと話します。■吉川会長「インフルエンザの主な感染経路は飛沫感染。飛沫を防ぐことでコロナ禍のときもよく言われたと思うが、マスクをするとか、3密の場所をできるなら避ける。手洗いとかで接触感染を防ぐ。それがメインだが、免疫力を維持するためにしっかり眠るとか、食事をちゃんととるとか、規則正しい生活をするということはとても大事。心に留めておいていただきたい」少なくとも3月いっぱいは流行が続くのではないかと言われているインフルエンザ。小さな子どもの場合は筋肉にダメージを受けることがあります。すごく息苦しい、呼吸が荒い、手足が痛む、動きにくいなど明らかににいつもと違う様子がみられた場合は再受診を。