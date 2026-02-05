高知県は2月5日、人口減少対策を推進する「元気な未来創造戦略」に関する会合を開き、新年度は若い世代の人口増加を目指してさらに取り組みを強化する方針を確認しました。



5日、高知市で県が人口減少対策のマスタープランとして策定している「元気な未来創造戦略」の推進を協議する会合が開かれ、幹部職員や専門家などが出席しました。



戦略では、34歳以下の若い世代の人口減少を前の年に比べてゼロにすることを目標にしていますが、減少に歯止めをかける状況には至っていません。このため、5日の会合では「若者に選ばれる高知」を目指して移住・定住策の強化や、高付加価値経済への転換を図るために、企業に対して所得を向上させる補助金を創設するといった新年度の4つの強化策を確認しました。





■茺田知事「高知県が人口減少の中でしっかりと生き延びていくためには、我々自身が生まれ変わる勇気をもって挑戦を続けないといけないのではないかと、そういう思いを日々新たにしながら取り組みを進めている」会合に出席した委員からは、大学との連携を大切にするべきだといった意見や、どういう職業を充実させれば女性の移住・定住につながるか検討する必要性を強調する意見が出ていました。