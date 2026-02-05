アジア株 総じて下落、上海株は反落 アジア株 総じて下落、上海株は反落

東京時間17:40現在

香港ハンセン指数 26885.24（+37.92 +0.14%）

中国上海総合指数 4075.92（-26.29 -0.64%）

台湾加権指数 31801.27（-488.54 -1.51%）

韓国総合株価指数 5163.57（-207.53 -3.86%）

豪ＡＳＸ２００指数 8889.22（-38.61 -0.43%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83323.19（-494.50 -0.59%）



５日のアジア株は総じて下落。前日のナスダックが１．５１％安、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が４．３６％安となり、米ハイテク株や半導体関連株の下げを受けて、アジア株は売り優勢した。金や銀の先物価格が再び下げに転じたことも重石となった。



上海総合指数は反落。酒造会社の貴州茅臺酒、銀行大手の中国工商銀行が買われる一方で、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、コンピューター部品メーカーの海光信息技術、衛星通信・放送サービス会社の中国衛通集団、金鉱会社の中金黄金が売られた。



香港ハンセン指数は小幅続伸。コンピュータ・メーカーの聯想集団（レノボ・グループ）、繊維メーカーの申洲国際集団控股、通信機器・部品メーカーの小米集団（シャオミ）、インターネット検索サイトの百度（バイドゥ）が買われる一方で、ニュー教育サービスのニュー・オリエンタル・エデュケーション＆テクノロジー・グループ、宝飾品小売りの周大福珠宝集団（チョウ・タイ・フック・ジュエリー・グループ）が売られ

た。



豪ＡＳＸ２００指数は反落。小売会社のプレミエ･インベストメンツ、航空会社のカンタス航空が買われる一方で、バイオテクノロジー会社のメソブラスト、鉄鋼メーカーのブルースコープ・スチール、ドローン検知技術企業のドローンシールド、鉱物・素材関連会社のアイペリオンＸが売られた。

