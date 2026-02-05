ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏５９、伊６２ｂｐと小幅拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:20時点）（%）
ドイツ　　　　2.867
フランス　　　3.457（+59）
イタリア　　　3.488（+62）
スペイン　　　3.239（+37）
オランダ　　　2.936（+7）
ギリシャ　　　3.477（+61）
ポルトガル　　　3.225（+36）
ベルギー　　　3.392（+53）
オーストリア　3.159（+29）
アイルランド　3.124（+26）
フィンランド　3.12（+25）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）