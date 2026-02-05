ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏５９、伊６２ｂｐと小幅拡大
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏５９、伊６２ｂｐと小幅拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:20時点）（%）
ドイツ 2.867
フランス 3.457（+59）
イタリア 3.488（+62）
スペイン 3.239（+37）
オランダ 2.936（+7）
ギリシャ 3.477（+61）
ポルトガル 3.225（+36）
ベルギー 3.392（+53）
オーストリア 3.159（+29）
アイルランド 3.124（+26）
フィンランド 3.12（+25）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
