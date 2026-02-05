山形県内では連日降り続いた雪の影響で、建物の倒壊や除雪作業中の事故が相次いでいます。今後も雪は続く見込みで、山形地方気象台は屋根からの落雪などに注意を呼びかけています。



記者リポート「新庄市内の歩道ですが、私の背丈よりも高い雪の壁ができている。ここから車道の様子を見ることはできない」



5日午後の新庄市内です。連日の雪や除雪作業のため、市内のいたるところに雪の壁ができていました。





記者リポ「こちらの道路は通常2車線だが、車1台がやっと通れる幅になっている」住宅街を見てみると…。記者リポ「今、屋根から雪が落ちてきた。見てみると雪が溶けていて落ちやすくなっているのが分かる。こちらの家屋は雪の重さのせいかつぶれている」市民「雪多いんじゃないか。あまりの雪でびっくりしている。歩くのが大変。80歳すぎているので」市民「去年おととしと雪が少なかったので特に多く感じると思う。雪かきしても雪を置く場所がない」晴れ間が広がった5日の新庄市内では、雪かきをする人の姿が見られました。市民「ここ10日間の降り方が私の体感では生まれて初めて。50センチほど積もる雪がほぼ毎日続いた。ここは歩道になっているが通学路で子どもたちが通るので少しでも雪かきしてあける。ことしは雪の量が多く壁に厚さがあるので」県によりますと、県内では尾花沢市内で小屋と空き家の合わせて2件が雪で倒壊する被害が確認されています。気象台は引き続き、屋根からの落雪や雪による交通障害などに注意を呼びかけています。