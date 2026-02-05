『news every.』では、投票前に考える「政党フカボリ」と題して衆議院選挙の参考になるよう、11党の現状や課題について、シリーズでお伝えしています。7日目は、チームみらいをフカボリします。

■「消費減税」打ち出さず

街頭演説に立った、チームみらいの安野党首。

チームみらい 安野党首

「他のほとんど全ての政党とは違い、マニフェストで消費税の減税を掲げてはおりません。社会保険料の減額をする方が優先だと考えているからです」

今回、消費減税を打ち出さないスタンスが注目されています。

みらいを支持（50代）

「社会保険（料）結構、負担じゃないですか。消費税ゼロとかよりそっち（社会保険料の減額）かな」

去年結党し、衆院選に初めて挑みます。他にも子育て世帯への減税などを掲げ、序盤の情勢調査では、比例代表の複数ブロックで議席を獲得する勢いです。

■「AIあんの」も テクノロジーで接点増やす

「テクノロジーで政治をかえる」をミッションとして掲げており、安野氏の政策を学習した「AIあんの」が有権者の質問に答えるなど、テクノロジーを使って有権者との接点を増やしています。

みらいを支持（30代）

「政治に近くなったのもチームみらいのおかげ。子どもを寝かしつけた後、『AIあんの』に『今こんなことだった』とつぶやくと返ってきたり」

選挙戦中盤、安野氏は茨城県を訪れました。演説会の最中には、党首みずからビラ配り。「（安野氏）本人ですね」と声をかけられる場面もありました。

去年の参院選で獲得した比例の票のうち、およそ3分の2が首都圏の1都3県と愛知・大阪でした。今回は、さらにその郊外でも支持拡大を狙います。

さらに、安野氏が感じているというのが、若い世代や子育て世代以外への支持の広がりです。

チームみらい 安野党首

「ご高齢の方から『孫たちを頼む』という声をたくさん頂いている」

■課題は「候補者たちの知名度」

一方で、課題となっているのは、今回出馬している「候補者たちの知名度」です。

みらいが小選挙区で候補者を擁立している都内の選挙区では、候補者の演説中、聴衆がまばらなケースも目立ちました。

――思いつく候補者は？

「思いつく候補者…ごめんなさい、わからない」

「この辺だと（候補者が誰か）よくわからない」

こうした現状に安野氏は…

チームみらい 安野党首

「今までは本当に私1人しか（国会）議員がいなかったので、名実ともに『ひとり政党』だったと思う。ただ今回、しっかりと当選者が出ることで『実はこういう人もチームみらいにいるんだ』と広げていけると思うし、みなさんからも知っていただけるような形にしていきたい」

チームみらいを取材する渡邊翔記者は…

渡邊翔記者「安野党首に頼る『ひとり政党』からの脱却を目指すチームみらいですが、今回も安野氏の知名度を前面に押し出す選挙戦になっています。候補者それぞれが、掲げる政策の実現にどう貢献できるのか？(イコール)党名の通り『チーム』としての党の姿(これ)を浸透させることが求められています」