大倉士門、妻・みちょぱの第1子妊娠に“父親の自覚”「父親として育児はもちろん、一層仕事も頑張ります」
タレント・モデルの“みちょぱ”こと池田美優（27）が5日、第1子妊娠をXで発表。夫でモデルで俳優の大倉士門（32）も喜びの声を自身のXにつづった。
【写真あり】2人で安産祈願へ…みちょぱ＆大倉士門の仲むつまじいラブラブ2ショット
大倉は安産祈願の神社での2ショットと思われる写真を投稿し、「この度、僕たち家族の元に新しい命を授かりました」と報告。「無事に生まれてきてくれることを願い、サポートしていきたいと思います」と決意を新たに、「僕が両親に育ててもらったような明るく楽しい家庭を築けるよう父親として育児はもちろん、一層仕事も頑張ります」と意気込んだ。
最後に「今後とも温かく見守ってください！」と呼びかけた。
