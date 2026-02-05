お笑い芸人遭遇「爆弾と思っちゃうぐらい」モバイルバッテリーが電車内で発火…専門家「急激な温度変化による結露も注意」

けたたましく鳴り響く、警報ベル。3日に電車内で起きた、モバイルバッテリーの発火事故を捉えた映像。

撮影したのは、お笑いトリオ・ネルソンズの青山フォール勝ち（40)さん。

ネルソンズ 青山フォール勝ちさん：

正直、マジ爆弾かなんかかと思って本当に。めちゃくちゃ煙出ていたんで。

「とんでもないこと起きていそう」

発生したのは、3日夕方、5時前。

都営新宿線「森下駅」の電車内で「モバイルバッテリーから火が出た」と通報があった。

その電車に偶然乗り合わせた、青山フォール勝ち(40)さんがイット！の取材に対し、当時の状況を明かした。

ネルソンズ 青山フォール勝ちさん：

乗っている電車の真横の、横の車両ですね。非常停止ボタンみたいな感じが鳴ったのかな。ジリリっていう風に鳴って。なんか“とんでもないこと起きていそうだな”と思って。

そして、隣の車両で煙があがっているのを確認。

車両にいた人たちと、駅に降りたという。

ネルソンズ 青山フォール勝ちさん：

最初すごい煙がもくもくしていて、よく見たら四角い物体からめちゃくちゃ煙噴いていて。正直、マジ爆弾かなんかかと思って、本当に。めちゃくちゃ煙出ていたんで。

この時、とっさにカメラをまわしたものの、恐怖を感じて、すぐにその場から離れたという。

ネルソンズ 青山フォール勝ちさん：

発煙筒ぐらい出ていたイメージですけどね、結果そんなに出ていないですけど、あの場にいたときはそれぐらい。それこそ爆弾と思っちゃうぐらい。導火線に火ついて、バーっなんか出ているみたいな。

ネルソンズ 青山フォール勝ちさん：

においも、結構プラスチックとゴムの匂いみたいのした。何人か気分悪くなってる方いましたね。エレベーターとかで運ばれている人いましたね。

乗客2人が煙を吸うなどして体調不良を訴え、一時運転見合わせとなった。

ネルソンズ 青山フォール勝ちさん：

モバイルバッテリーって、本当にあんなことになるんだと思いましたね。本当に怖かったですね。

冬場でも注意が必要

総務省消防庁が公表した全国調査では、リチウムイオン電池による火災の件数は2022年は601件、23年は739件、24年は982件と年々増加傾向。

原因の多くは、落下など外部からの衝撃や、高い気温の中での使用などがあげられている。

さらにNITE＝製品評価技術基盤機構によると、冬場でも注意が必要だという。

NITE製品安全広報課 宮川七重課長：

例えばストーブの前やファンヒーターの風、熱い風が出てくるところ、そういったところに置いて使ったり、充電したりすると、最終的に発火のリスクが高まる。

さらに、急激な温度変化により起きる“結露”も気をつけなければならない。

NITE製品安全広報課 宮川七重課長：

寒い外から帰ってきて、暖かい部屋の中に入った時、内部の部品のところが結露してしまうと、余分なところに電気の回路ができてしまって、それが事故につながるようなことが考えられる。

急激な温度変化を防ぐため、バッテリーを玄関などにいったん置き、その後部屋に移す方がいいとしている。

（「イット！」 2月5日放送より）