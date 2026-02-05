【ピットハイパワーSブラック】 価格：154円 【ブラックデザイン限定品】 価格：176円 2月12日 発売

【拡大画像へ】

トンボ鉛筆は2月12日から、スティックのり「ピットハイパワー」の定番品に、フルブラックデザインの「ピットハイパワーSブラック」を加える。価格は154円。

「ピットハイパワーSブラック」は従来の「ピットハイパワー」Sサイズのホワイトをベースにした外装をフルブラックデザインにしたもの。マークやロゴタイプ、その他の表記はダークグレーで印刷されている。

サイズはSサイズ（直径20mm、長さ87mm、重さ22g)のみ。Sサイズのスティックのりは、ペンケースでキャリングして学習机の上やPCサイドで使用されるため、ステーショナリーと調和するカラーとデザインになっている。

ピットハイパワー 新定番

発売記念限定デザイン「メタル/チェック/ハート/スター」も同時発売

フルブラックのスティックのり「ピットハイパワーSブラック」の定番化を記念して、同日に「ブラックデザイン限定品」を4柄発売する。価格は176円。

ブラックを基調にシルバーでデザインした「メタル」、「チェック」、「ハート」、「スター」の4柄を、「ブラックデザイン発売記念セット」として「ピットハイパワーSブラック」と共にディスプレイセットで販売する。

メタル、チェック、ハート、スター

「ブラックデザイン発売記念セット」