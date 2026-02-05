　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月5日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 8(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 133(　　 133)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 786(　　 786)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2531(　　2531)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 459(　　 459)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1809(　　 985)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　49(　　　45)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 191(　　 155)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　6290(　　2484)
　　　　　 　 　 3月限　　　116771(　 50593)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　26(　　　14)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1106(　　 634)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　89(　　　49)
日経225ミニ　 　 2月限　　　 12575(　　8951)
　　　　　 　 　 3月限　　　 64342(　 34546)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　17(　　　 7)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 125(　　 125)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 8(　　　 8)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 182(　　 182)
　　　　　 　 　 3月限　　　　5759(　　5759)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 7(　　　 7)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1048(　　1048)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　25(　　　25)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 117(　　 117)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 475(　　 475)
　　　　　 　 　 3月限　　　 33033(　 33033)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　15(　　　15)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース