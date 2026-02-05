主要国内証券 先物取引高情報まとめ（2月5日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月5日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 8( 0)
TOPIX先物 3月限 133( 133)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 786( 786)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 2531( 2531)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 459( 459)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1809( 985)
6月限 49( 45)
TOPIX先物 3月限 191( 155)
日経225ミニ 2月限 6290( 2484)
3月限 116771( 50593)
4月限 26( 14)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1106( 634)
6月限 89( 49)
日経225ミニ 2月限 12575( 8951)
3月限 64342( 34546)
4月限 17( 7)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 125( 125)
6月限 8( 8)
日経225ミニ 2月限 182( 182)
3月限 5759( 5759)
4月限 7( 7)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1048( 1048)
6月限 25( 25)
TOPIX先物 3月限 117( 117)
日経225ミニ 2月限 475( 475)
3月限 33033( 33033)
4月限 15( 15)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
