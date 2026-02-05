　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月5日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2481(　　 956)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　46(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1415(　　1273)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1915(　　1749)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 108(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 558(　　 439)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 338(　　 292)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　 9(　　　 0)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　90(　　　90)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2130(　　2086)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1027(　　 606)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 852(　　 752)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4447(　　4403)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 177(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1155(　　1155)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1845(　　1113)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　57(　　　45)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 887(　　 723)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　4864(　　1466)
　　　　　 　 　 3月限　　　 80140(　 42592)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　31(　　　21)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 860(　　 454)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　21(　　　 7)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　5287(　　2605)
　　　　　 　 　 3月限　　　 44224(　 20770)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　14(　　　 6)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 396(　　 396)
　　　　　 　 　 3月限　　　　5440(　　5440)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　10(　　　10)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 555(　　 555)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　16(　　　16)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 455(　　 455)
　　　　　 　 　 3月限　　　 29541(　 29541)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　11(　　　11)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

