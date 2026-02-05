主要国内証券 先物取引高情報まとめ（2月5日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月5日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2481( 956)
6月限 46( 0)
TOPIX先物 3月限 1415( 1273)
日経225ミニ 3月限 1915( 1749)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 108( 0)
TOPIX先物 3月限 558( 439)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 338( 292)
TOPIX先物 3月限 9( 0)
日経225ミニ 2月限 90( 90)
3月限 2130( 2086)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1027( 606)
TOPIX先物 3月限 852( 752)
日経225ミニ 3月限 4447( 4403)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 177( 0)
TOPIX先物 3月限 1155( 1155)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1845( 1113)
6月限 57( 45)
TOPIX先物 3月限 887( 723)
日経225ミニ 2月限 4864( 1466)
3月限 80140( 42592)
4月限 31( 21)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 860( 454)
6月限 21( 7)
日経225ミニ 2月限 5287( 2605)
3月限 44224( 20770)
4月限 14( 6)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4( 4)
日経225ミニ 2月限 396( 396)
3月限 5440( 5440)
4月限 10( 10)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 555( 555)
6月限 16( 16)
日経225ミニ 2月限 455( 455)
3月限 29541( 29541)
4月限 11( 11)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
