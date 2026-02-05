　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月5日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 11911(　 11897)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 117(　　 117)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 11687(　 11687)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　9008(　　9008)
　　　　　 　 　 3月限　　　254230(　254230)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 136(　　 136)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4757(　　4757)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　97(　　　97)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 11767(　 11767)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　7257(　　7257)
　　　　　 　 　 3月限　　　101023(　101023)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　82(　　　82)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 435(　　 435)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 723(　　 665)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2306(　　2270)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　 1(　　　 1)
　　　　　 　 　 3月限　　　　5275(　　5251)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 697(　　 689)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2025(　　2025)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　 1(　　　 1)
　　　　　 　 　 3月限　　　　8746(　　8746)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 2(　　　 2)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 430(　　 385)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1229(　　1229)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 795(　　 787)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4789(　　4740)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 8(　　　 8)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　7344(　　7344)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　4824(　　4824)
　　　　　 　 　 3月限　　　 56161(　 56161)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 186(　　 146)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 282(　　 282)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 369(　　 277)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 304(　　 304)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 106(　　 106)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2103(　　2103)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　13(　　　13)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 219(　　 219)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　97(　　　97)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1576(　　1576)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 6(　　　 6)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース