外国証券 先物取引高情報まとめ（2月5日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月5日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 11911( 11897)
6月限 117( 117)
TOPIX先物 3月限 11687( 11687)
6月限 2( 2)
日経225ミニ 2月限 9008( 9008)
3月限 254230( 254230)
4月限 136( 136)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4757( 4757)
6月限 97( 97)
TOPIX先物 3月限 11767( 11767)
日経225ミニ 2月限 7257( 7257)
3月限 101023( 101023)
4月限 82( 82)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 435( 435)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 723( 665)
TOPIX先物 3月限 2306( 2270)
日経225ミニ 2月限 1( 1)
3月限 5275( 5251)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 697( 689)
6月限 4( 4)
TOPIX先物 3月限 2025( 2025)
日経225ミニ 2月限 1( 1)
3月限 8746( 8746)
4月限 2( 2)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 430( 385)
TOPIX先物 3月限 1229( 1229)
日経225ミニ 3月限 795( 787)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4789( 4740)
6月限 8( 8)
TOPIX先物 3月限 7344( 7344)
6月限 1( 1)
日経225ミニ 2月限 4824( 4824)
3月限 56161( 56161)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 186( 146)
TOPIX先物 3月限 282( 282)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 369( 277)
TOPIX先物 3月限 304( 304)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 106( 106)
TOPIX先物 3月限 2103( 2103)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 13( 13)
TOPIX先物 3月限 219( 219)
日経225ミニ 2月限 97( 97)
3月限 1576( 1576)
4月限 6( 6)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 11911( 11897)
6月限 117( 117)
TOPIX先物 3月限 11687( 11687)
6月限 2( 2)
日経225ミニ 2月限 9008( 9008)
3月限 254230( 254230)
4月限 136( 136)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4757( 4757)
6月限 97( 97)
TOPIX先物 3月限 11767( 11767)
日経225ミニ 2月限 7257( 7257)
3月限 101023( 101023)
4月限 82( 82)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 435( 435)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 723( 665)
TOPIX先物 3月限 2306( 2270)
日経225ミニ 2月限 1( 1)
3月限 5275( 5251)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 697( 689)
6月限 4( 4)
TOPIX先物 3月限 2025( 2025)
日経225ミニ 2月限 1( 1)
3月限 8746( 8746)
4月限 2( 2)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 430( 385)
TOPIX先物 3月限 1229( 1229)
日経225ミニ 3月限 795( 787)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4789( 4740)
6月限 8( 8)
TOPIX先物 3月限 7344( 7344)
6月限 1( 1)
日経225ミニ 2月限 4824( 4824)
3月限 56161( 56161)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 186( 146)
TOPIX先物 3月限 282( 282)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 369( 277)
TOPIX先物 3月限 304( 304)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 106( 106)
TOPIX先物 3月限 2103( 2103)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 13( 13)
TOPIX先物 3月限 219( 219)
日経225ミニ 2月限 97( 97)
3月限 1576( 1576)
4月限 6( 6)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース