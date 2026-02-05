外国証券 先物取引高情報まとめ（2月5日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月5日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 20380( 17976)
6月限 546( 46)
TOPIX先物 3月限 20695( 20610)
日経225ミニ 2月限 14624( 11594)
3月限 206564( 206561)
4月限 38( 38)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 12497( 12012)
6月限 256( 156)
TOPIX先物 3月限 22452( 21786)
日経225ミニ 2月限 8765( 8765)
3月限 123395( 123392)
4月限 48( 48)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1449( 626)
TOPIX先物 3月限 2288( 1779)
日経225ミニ 3月限 10426( 10426)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3076( 1709)
TOPIX先物 3月限 6645( 5319)
日経225ミニ 2月限 7( 7)
3月限 5645( 5603)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3764( 2649)
TOPIX先物 3月限 9679( 7622)
日経225ミニ 2月限 1500( 1500)
3月限 12569( 12569)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3174( 3136)
TOPIX先物 3月限 3897( 3859)
日経225ミニ 3月限 6389( 6389)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 6751( 6390)
6月限 68( 22)
TOPIX先物 3月限 10855( 10636)
日経225ミニ 2月限 5737( 5737)
3月限 64628( 64628)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 871( 356)
TOPIX先物 3月限 897( 789)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1440( 0)
TOPIX先物 3月限 1221( 596)
日経225ミニ 2月限 3110( 110)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 344( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 457( 457)
6月限 11( 11)
TOPIX先物 3月限 397( 397)
日経225ミニ 2月限 67( 37)
4月限 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 20380( 17976)
6月限 546( 46)
TOPIX先物 3月限 20695( 20610)
日経225ミニ 2月限 14624( 11594)
3月限 206564( 206561)
4月限 38( 38)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 12497( 12012)
6月限 256( 156)
TOPIX先物 3月限 22452( 21786)
日経225ミニ 2月限 8765( 8765)
3月限 123395( 123392)
4月限 48( 48)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1449( 626)
TOPIX先物 3月限 2288( 1779)
日経225ミニ 3月限 10426( 10426)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3076( 1709)
TOPIX先物 3月限 6645( 5319)
日経225ミニ 2月限 7( 7)
3月限 5645( 5603)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3764( 2649)
TOPIX先物 3月限 9679( 7622)
日経225ミニ 2月限 1500( 1500)
3月限 12569( 12569)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3174( 3136)
TOPIX先物 3月限 3897( 3859)
日経225ミニ 3月限 6389( 6389)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 6751( 6390)
6月限 68( 22)
TOPIX先物 3月限 10855( 10636)
日経225ミニ 2月限 5737( 5737)
3月限 64628( 64628)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 871( 356)
TOPIX先物 3月限 897( 789)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1440( 0)
TOPIX先物 3月限 1221( 596)
日経225ミニ 2月限 3110( 110)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 344( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 457( 457)
6月限 11( 11)
TOPIX先物 3月限 397( 397)
日経225ミニ 2月限 67( 37)
4月限 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース