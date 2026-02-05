　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月5日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 20380(　 17976)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 546(　　　46)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 20695(　 20610)
日経225ミニ　 　 2月限　　　 14624(　 11594)
　　　　　 　 　 3月限　　　206564(　206561)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　38(　　　38)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 12497(　 12012)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 256(　　 156)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 22452(　 21786)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　8765(　　8765)
　　　　　 　 　 3月限　　　123395(　123392)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　48(　　　48)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1449(　　 626)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2288(　　1779)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 10426(　 10426)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3076(　　1709)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　6645(　　5319)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　 7(　　　 7)
　　　　　 　 　 3月限　　　　5645(　　5603)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3764(　　2649)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　9679(　　7622)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　1500(　　1500)
　　　　　 　 　 3月限　　　 12569(　 12569)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3174(　　3136)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3897(　　3859)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　6389(　　6389)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　6751(　　6390)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　68(　　　22)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 10855(　 10636)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　5737(　　5737)
　　　　　 　 　 3月限　　　 64628(　 64628)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 871(　　 356)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 897(　　 789)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1440(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1221(　　 596)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　3110(　　 110)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 344(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 457(　　 457)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　11(　　　11)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 397(　　 397)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　67(　　　37)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 3(　　　 3)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース