「日経225オプション」2月限プット手口情報（5日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、5日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万2875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 66( 66)
松井証券 29( 29)
SBI証券 34( 22)
UBS証券 10( 10)
JPモルガン証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 5( 5)
楽天証券 4( 4)
BNPパリバ証券 4( 4)
マネックス証券 2( 2)
◯5万3250円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
松井証券 5( 5)
SBI証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万3750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
SBI証券 7( 7)
マネックス証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 26)
SBI証券 15( 7)
楽天証券 5( 5)
JPモルガン証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万4125円プット
取引高(立会内)
SBI証券 7( 5)
ABNクリアリン証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
