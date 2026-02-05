「日経225オプション」2月限プット手口情報（5日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、5日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万2875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 419( 419)
モルガンMUFG証券 160( 160)
大和証券 100( 100)
BNPパリバ証券 54( 54)
松井証券 41( 41)
ビーオブエー証券 330( 30)
ソシエテジェネラル証券 27( 27)
フィリップ証券 26( 26)
SBI証券 28( 22)
三菱UFJeスマート 14( 14)
野村証券 112( 12)
楽天証券 10( 4)
安藤証券 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万3125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万3250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万3375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
◯5万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 177( 77)
BNPパリバ証券 124( 24)
SBI証券 7( 3)
松井証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
◯5万3625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
松井証券 4( 4)
◯5万3750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
松井証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万3875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 57( 57)
JPモルガン証券 35( 35)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 537( 137)
野村証券 50( 50)
シティグループ証券 222( 22)
BNPパリバ証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
JPモルガン証券 9( 9)
SBI証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
UBS証券 200( 0)
バークレイズ証券 200( 0)
◯5万4125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
