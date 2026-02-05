「日経225オプション」2月限コール手口情報（5日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、5日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万4875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万4750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
楽天証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
◯5万4625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
◯5万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
松井証券 7( 7)
SBI証券 9( 5)
楽天証券 5( 5)
マネックス証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 30( 30)
SBI証券 34( 22)
楽天証券 10( 6)
三菱UFJeスマート 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
◯5万3750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万3625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
株探ニュース