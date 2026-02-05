●暖かな陽気は続かず あす6日(金)は北風少しヒンヤリ

●週末は気温急降下 日曜は市街地も積雪・凍結エリア拡大へ

●週末を迎える前に 寒波に対する備えを万全に

きょう5日(木)の県内は、やや雲は目立ちましたが度々日ざしが届く時間もあり、最高気温は15度に届いた所も多く、広く3月中旬から下旬並み。春先取りの心地よさとなりました。



ただ、この暖かさは一時的で、この先、週末に向けて、また季節は一気に真冬に押し戻されてしまいます。





きょう5日(木)は南の高気圧から、日本海を進む北の低気圧へと、南から北に空気が動くことで、上空の冷たい空気＝寒気は北に引っ込む形でした。





この日本海の低気圧が東に進んでいくとともに、気圧配置は等圧線が縦じま模様の冬型へと変わっていき、一気に寒気は南下していきます。





あす6日(金)のうちは、まだ比較的落ち着いた天気ですが、週末は凍える寒さになるとともに雪も心配な状況に。日曜日は、平地で大雪の目安の強烈な寒気も県内を包み込んできます。





積雪増加量の予想です。

土曜日は、山間部から時雨模様の雨が雪に変わって徐々に積雪も始まっていきます。





その積雪のエリアが日曜日には、市街地にも広がっていくことになりそうです。

山口市内のほか宇部方面なども雪が少し積もる可能性があり、国道2号や山陽道の車の流れに影響が出る可能性があるほか、九州方面に向かう道のりも、雪、凍結の影響が広がる心配があります。





今週末は、この冬で一番インパクトの強い寒波になる可能性もあります。天気が落ち着いているうちに、早めの備えを進めましょう。

日曜日は車の移動は、かなり注意を要する状況になる可能性があることを踏まえて、週末の予定の柔軟な変更など検討しておくことをおすすめします。また、凍える寒さとなります。暖房の灯油の買い足し、身体を暖める鍋料理の食材の準備なども、週末を迎える前に行いたいところです。





あす6日(金)は引き続き、曇ったり晴れたりの空模様。大きな天気の崩れはありませんが、北風が吹きやすくなることで、日中の気温は12～13度くらいまでは上がるものの、風の冷たさが少し増してきそうです。





そして寒波襲来の週末…

土曜日は、いっそう北風の冷たさが増すとともに、時雨模様の冷たい雨が山間部ほど雪となる所も。

日曜日は、さらに凍えるような寒さとなり、断続的に雪雲が流れ込んで、山間部ほど急激に積雪が増える所があるほか、平地・市街地も雪化粧や路面凍結のエリアが広がるおそれがあります。

日曜日は交通の乱れ拡大などにも十分ご注意ください。

来週も初めは、寒波の余韻で朝晩の冷え込みが厳しいでしょう。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

