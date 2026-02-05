この記事をまとめると ■各種イベントでのパトロール展示により海外モデルの日本展開への期待が高まる日産 ■日産はグローバルでは数多くの魅力的なSUVをラインアップしている ■日本導入が実現できれば人気モデルとなる可能性を秘めたSUVを紹介

日産にはこんなに魅力的なSUVがある

ジャパンモビリティショー2025に東京オートサロン2026など、ことあるごとにフルサイズSUVのパトロールを展示し、2027年の日本導入に向けた足場固めを着々と進めている日産。パトロールだけでなく、小型クロスオーバーSUVのマグナイトも日本に導入されるのではないかとささやかれており、日産は日本での復活の活路をSUVに見い出しているのかもしれない。

実際、日産には日本に導入されていない魅力的なSUVが数多く存在する。そこで今回は、日本に導入されていない日産のSUVのなかから、日本でも販売したら意外にイケそうな、そんなSUVを紹介したい。

マグナイト

先にも述べたとおり、2026年秋にも日本に導入されるのではないかという噂が絶えないマグナイト。インドで生産され、インドや東南アジア、中東、アフリカなど、世界65以上の地域で販売されているクロスオーバーSUV。

全長約4mのコンパクトなボディに1リッターの直3ターボを搭載する。新興国向けのエントリーモデルならではの安価な価格設定ながら、高い完成度を誇っている。もしも日本で200万円ほどのプライスで販売されれば、爆発的なヒットとなってもおかしくない。

キャシュカイ

かつては初代モデルが日本でもデュアリスの名称で販売されていたコンパクトSUVの後継モデル。現行型は3代目で、欧州・中国などで販売されている。

パワートレインは1.3リッター直4ターボ以外にe-POWERも設定される。生産国のひとつであるイギリスでは、海外ブランドのクルマでベストセラーになるほど人気も高い。

ムラーノ

こちらも日本で初代・2代目モデルが販売されていたミドルサイズSUV。現行型は4代目に進化しており、力強い走りと広い室内が特徴。

とりわけ北米市場では、さまざまな他社モデルのライバル車として名が上がるほど高い評価を受けている。北米以外にも中国やオーストラリアなどの地域でも販売されている。

かつての名車も海外では代重ねして生き残っていた

パスファインダー

もともとは日本で販売されていたテラノの北米輸出仕様の車名であったが、日本でテラノの販売が終了したことでパスファインダーの車名が残った。現行モデルは5代目で、4代目からはフレーム構造ではなくモノコック構造を採用したクロスオーバーSUVとなり、北米と一部欧州地域でも展開されている。

アメリカ市場では大きなシェアをもっており、タフネスと積載性の評価が高い。もちろん日本復活が実現する際は、その車名は「テラノ」でお願いしたい。

テラ

日産が中国・東南アジア・中東・アフリカ市場に向けてリリースした3列シートのSUV。ラダーフレーム構造を採用しているため、オフロード走行の適性が高い本格派SUVとして人気を博している。

中東ではエクステラ（X-Terra）の車名で販売されている地域もあり、かつて北米で販売されていたエクステラ（Xterra）の後継モデルとして北米導入を望む現地の声も多い。

パラディン

日産と東風汽車の合弁会社である鄭州日産が中国で販売するSUV。もともとパラディンとは、北米で販売されていたエクステラ（Xterra）の中国向けモデルに名付けられていた車名。

2013年に生産を終了していたパラディンであるが、2023年に前出のテラをベースにした2代目として復活。テラ同樣の高いオフロード性能をウリとしている。

NX8

こちらはまだ現地でも発売前であるが、期待の超新作ということでピックアップ。現在、中国で絶好調ともいえる日産の、その躍進の原動力となっているのが「N」シリーズ。そして、「N」シリーズの最新作として追加されるのがNX8だ。

ミッドサイズのSUVで、グリルのないクリーンなスタイリングが特徴で、パワートレインには純EVだけでなく、レンジエクステンダーも用意される。中国で生産され、その他市場への輸出も視野に入れられているというが、日本への導入があるかどうかは未定だ。

このように、日産はグローバルでは数多くの魅力的なSUVを展開している。一方、日本市場の現行ラインアップはアリア、リーフ、エクストレイル、キックスの4車種にとどまり、やや寂しい印象は否めない。かつて日本で親しまれていたモデルも多いだけに、パトロールに続く新たなSUV導入のアナウンスに期待したいところだ。