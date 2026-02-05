お笑いコンビ「さらば青春の光」の森田哲矢（44）が4日深夜放送の日本テレビ系「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合!!〜」(水曜後11・59）にゲスト出演。人気お笑い芸人に対する見解を語った。

さらばは13年に松竹芸能から独立。マネジャーとともに個人事務所「株式会社ザ・森東」を立ち上げた。

今後好きな人ができた場合、どうやって発表するかとの話題となると、森田は「どっちみちYouTubeにはなると思いますけれども、奥さんとどうとかは僕嫌なんで」と回答した。

自身をさらけ出しているのにと言われても「俺それはね、YouTube一緒にやるとかね、テレビ一緒に出るとかは絶対に嫌なんです」と本音を吐露。

研究員のブルドッグ・ヒカルが「カジサック先生と真逆だな」とツッコミを入れると、森田はユーチューバーとしても成功を収めている“カジサック”ことお笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太について「お言葉ですけどあんな人に先生なんて付けないでください」とぴしゃり。

「あれは本当に魂と金を変えた人やから」と断言し、そんなことはないと言われても「いや俺はそこまでの魂は売りたくないというか。奥さんが隣でスベってるのとか、俺マジで見たくない」と言い切った。