モデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が5日、自身のインスタグラムを更新。第1子妊娠を発表した。夫はモデルでタレントの大倉士門（32）。

「私事ではございますが、この度、新しい小さい命を授かりました！」と報告。マタニティーマークを手に笑顔の夫婦ショットを公開し、「こんなに顔がそっくりな私たちのもとに生まれてくる子は、どんな子になるのだろうと想像するだけで、毎日が楽しみで待ち遠しいです」と胸を膨らませた。

「現在は食欲も元気もモリモリで、体型の変化などに戸惑うこともありますが、少しずつ大きくなっていくお腹も、今しかできない貴重な経験として愛おしく感じています」と明かし、「無事に生まれてきてくれることを願い、これからはより一層、身体を大切にしながら過ごしていきたいと思います」とつづった。

「仕事に関しましては、無理のない範囲で働けるだけ働かせていただく予定です！」と説明。「今後とも温かく見守ってください！」と呼びかけた。

大倉も自身のインスタグラムで報告。「無事に生まれてきてくれることを願い、サポートしていきたいと思います」と決意し、「自分が両親に育ててもらったような明るく楽しい家庭を築けるように父親として育児はもちろん、より一層仕事も頑張ります！」と意気込んだ。

2人は22年に結婚を発表した。