Vリーグ プレーオフの試合開始時刻が決定！ チケットは2月下旬より発売開始予定

一般社団法人ジャパンバレーボールリーグは5日（木）、2025-26シーズンのV.LEAGUE（Vリーグ）プレーオフの試合開始時刻を発表した。

Vリーグのプレーオフはノックアウト方式で実施され、女子はレギュラーシーズン（RS）上位4クラブ、男子は東西カンファレンスのRS上位2クラブが出場する。対戦カードはRS終了時の順位に基づき決定され、セミファイナル（準決勝）およびファイナル（決勝）は、いずれも1戦先勝方式で行われる。

今季、Vリーグのプレーオフは女子が静岡県沼津市の香陵アリーナで、男子が北海道札幌市の北ガスアリーナ札幌46で開催されると、2025年9月時点で明らかとなっていたが今回、試合開始時刻が発表された。

3月28日（土）に開催される女子のセミファイナルは第1試合（RS2位 vs RS3位）が11:00から、第2試合（RS1位 vs RS4位）が14:00から行われる。また、3月29日（日）に実施される女子のファイナルは13:00より試合開始を予定している。

一方、4月11日（土）に開催される男子のセミファイナルは第1試合（西地区RS1位 vs 東地区RS2位）が11:00から、第2試合（東地区RS1位 vs 西地区RS2位）が14:30から開始予定。4月12日（日）に実施される男子のファイナルは13:00から行われる。

なお、チケットは2月下旬より発売開始を予定。チケット販売の詳細については後日発表するとしている。