『悠久の愚者アズリーの、賢者のすゝめ』テレビアニメ化 原作・壱弐参氏「目指せ2期!!目指せ3期!!!!」
小説『悠久の愚者アズリーの、賢者のすゝめ』（アース・スター エンターテイメント）がテレビアニメ化されることが、5日に発表された。あわせて、アズリーとポチの仲睦まじい様子を表現したティザービジュアルが公開され、原作・壱弐参氏からお祝いのコメントが到着した。
【画像】どうアニメ化される？『悠久の愚者アズリーの、賢者のすゝめ』原作ノベル
本作は、五千歳の青年と八百歳の犬が送る、最強だけどどこかズレた、悠久の時を超えたドタバタ青春ファンタジー。偶然精製した神薬「悠久の雫」により、不老の身体を手に入れたアズリー。余りある時間で研究に没頭し、数多の魔法や魔術に費やすこと5000年。彼は失われた古代魔術を操る“規格外”の魔法士となっていた。アズリーは相棒の使い魔ポチと共に、見聞を広めるべく旅に出る。そんなアズリーの人生は、とある人助けをきっかけに大きく動き出す。
また、公式Xも開設された。
■原作・壱弐参氏コメント
『悠久の愚者アズリーの、賢者のすゝめ』、とうとうアニメ化の運びとなりました！！読者の皆様、大変…大変、お待たせしました!!アニメ化までに一緒に走ってくださった方々に大きな感謝を!!そして何より、これまで『悠久の愚者アズリーの、賢者のすゝめ』を応援してくださった読者の方々に、特大の感謝を!!!まさに、感無量です…！皆様、本当にありがとうございます！さぁ！ さぁ、さぁ、さぁ、アニメ化だっ!!目指せ2期!!目指せ3期!!!!ほいのほいのほい!!!!
