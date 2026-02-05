実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が5日に自身のX（旧ツイッター）を更新。「令和の虎」二代目主宰・林尚弘氏（41）による“一晩200万円おごって”募集をバッサリと切り捨てた。

「毎日、200万円生活を心がけています。つまり月間5000万ぐらいのお金を使っています」と、毎日のように飲み会で払い続けているという林氏。そこで知人から「林さんの夜のお会計をできる権利を販売したら、購入する人たくさんいると思いますよ！」「だって、林さんの顧問先とか、インフルエンサーとかと飲めるかもしれないんですよね？」と提案され、今回の募集を決めたという。

「もし、誰かが一緒に飲む代わりに、1日分のお会計を負担してくれたら…めちゃくちゃ助かります。いつもなら林がすべて支払っているので、林が凄いみたいな顔をしてしまっていますが、林に一晩ついてきてくれて、お会計までしてくれる方がいたら、その日は、一緒に飲んでいる凄い人たちなどにも、『この人が今日は払ってくれるんだよ！林の救世主なんだよ！』ってアピールしちゃいます！」と“メリット”を掲げていた。

この投稿について、ひろゆき氏は「新鮮で良い食材と技術力のある職人さんが作る食事で200万円の店とかあるなら知りたいです」としながらも「若い女の子と酒を飲むのに200万円かかると言われても、下品な人達と仲良くなりたいとは思えないです」とチクリと刺していた。