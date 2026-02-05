市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。きょう5日は3月並みの気温でしたね。



小野 和久 気象予報士：

あす6日からは一気に下がります。天気のポイントです。

小野：

あす6日は、朝よりも昼や夜の方が冷えるでしょう。7日・土曜日から9日・月曜日は雪予報で、8日・日曜日の大雪警報の可能性も変わっていません。



きょう5日夜9時の予想天気図です。

小野：

日本海にある低気圧や前線に向かって南寄りの風が吹き、石川県内は3月並みの気温でした。ただ、前線の後ろには強い寒気が控えています。

小野：

前線が通過した後、あす6日は気温が下がります。冬型の気圧配置も強まります。



気象台の週間予報です。

小野：

7日・土曜日から9日・月曜日は雪予報です。気象台からの「8日・日曜日の大雪警報の可能性」も変わっていません。気温は、9日まではかなり低く、10日・火曜日からは平年に近づく見込みです。



きょう5日の段階での、8日の雪と風の予想です。

小野：

朝7時の予想の段階で、風のぶつかり合い・JPCZは、山陰沖から福井方面に見られます。このコンピューターでは、石川県内の沿岸に沿って雪が予想されています。大雪の原因はJPCZだけではありません。雪の降り方に気を付けましょう。

小野：

7日・土曜日から8日・日曜日の夕方までの24時間の降雪量は、多い所で、加賀の平地と能登で30センチです。



市川：

平地と山地の数字がほとんど変わりませんね。常に最新の情報を利用して下さい。

