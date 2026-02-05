石川県内にも大雪をもたらした最長寒波から1週間。5日の石川県内は気温が上がり、春のような陽気となった一方、注意しないといけないのが、雪解けによる屋根からの落雪です。自分の身を守るために注意するポイントを聞きました。



5日、金沢市内を取材すると、車を巻き込んでつぶれてしまったカーポートが…



この家の住民によると、雪の重みでつぶれてしまったといいます。





高気圧に緩やかに覆われ、曇りや晴れとなった5日の石川県内。最高気温は金沢で12.2度、輪島で10.6度まで上がり、3月中旬並みの暖かさとなりました。

気温が上がると注意が必要となのが、雪解けによる落雪です。



街の人は：

Q雪が屋根から落ちた跡？

「跡です。今朝起きたら落ちてたんです。だから危ない。郵便配達の方とか危ないから『頭上注意』って書いておいた」

「きょうは暖かい。だからだいぶ朝から解けとるわ。屋根雪は降ろすと隣に迷惑かかるから、解けるの待ちながら」



時には重大な事故にもつながる落雪。



専門家は一度解けてから固まった雪に、特に注意が必要だと話します。

防災科学技術研究所・中村 一樹 センター長：

「(固い雪が)頭だとか体に当たってしまうと、大けがにつながるような事例もあります。少し雪がはりだしてきている雪庇(せっぴ)のような状態にところだとか、見るからに雪が落ちたら危ないところ、そういったところは真下に入るのは避ける」



また、屋根に積もった雪は、無理に降ろさないように呼びかけます。



防災科学技術研究所・中村 一樹 センター長：

「雪害の死亡事故の半分前後、屋根に上ろうとして、あるいは屋根からの転落事故なんですよね。スマホなど何かあった時に連絡できる手段、梯子をしっかり立てかけるとか、しっかり安全を第一にして作業することが大事」



降り積もった後にも、引き続き雪への注意が必要です。

