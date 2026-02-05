現役看護師グラビアアイドル、タイトなミニ丈姿が「スタイル抜群」「可愛すぎ」とネット騒然
現役看護師でラウンドガールなどとして活躍中の桃里れあが、5日までにエックスを更新。美しさあふれる姿を披露した。
【写真】現役看護師グラビアアイドルが「スタイル抜群」 水着姿、グラビアショットも（18枚）
看護師でありながら、格闘技のラウンドガールやレースクイーン、コスプレやグラビアまでこなす桃里。SNSでは美スタイル際立つ姿を度々披露し話題を呼んでいる。
そんな彼女が「チャックあけてほしい？」と投稿したのは自身のソロショット。写真にはミニ丈のナース服に白ニーハイソックスを身に付けた彼女が、ナース服のチャックに手をかけて笑顔でカメラを見つめる姿が収められている。ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎ」「Beautiful」などの声が寄せられた。
引用：「桃里れあ」インスタグラム（@rea_momosato）、エックス（@rea_momosato）
