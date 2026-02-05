桃里れあ、ソロショット　※「桃里れあ」エックス

　現役看護師でラウンドガールなどとして活躍中の桃里れあが、5日までにエックスを更新。美しさあふれる姿を披露した。

　看護師でありながら、格闘技のラウンドガールやレースクイーン、コスプレやグラビアまでこなす桃里。SNSでは美スタイル際立つ姿を度々披露し話題を呼んでいる。

　そんな彼女が「チャックあけてほしい？」と投稿したのは自身のソロショット。写真にはミニ丈のナース服に白ニーハイソックスを身に付けた彼女が、ナース服のチャックに手をかけて笑顔でカメラを見つめる姿が収められている。ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎ」「Beautiful」などの声が寄せられた。

