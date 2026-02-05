石川のタクシー運賃｢値上げ必要｣ 北陸信越運輸局が判断 初乗り50円～100円程度値上げか
石川県内のタクシー運賃について北陸信越運輸局は5日、値上げが必要と判断しました。その背景にあるのは、人件費の増加に伴うドライバー不足です。
利用客は：
「足がないんでね」
「使う方としては少し困るけどね、運転手だとか会社の環境からいうと、やむを得ないのではないですか、この時代」
5日、北陸信越運輸局は、石川地区のタクシー運賃について改定が必要だと判断しました。
運輸局に値上げの申請を行ったのは、全体の3分の1にあたる21のタクシー事業者。
所有するタクシー数では、石川県全体の74％に上っています。
石川県のタクシー協会は、値上げ申請を行った大きな理由の一つは、最低賃金引上げだと話します。
石川県タクシー協会・中村 充夫 常務理事：
「以前はバスとかトラックとかタクシーの運転手もそうだが、憧れの職種だったが、なかなか人件費が上がらない。優秀な方がなかなか入ってこない状況にあるのも間違いない」
他の業種では賃上げが進む中、タクシー業界では賃上げに苦戦し、業界全体が慢性的な人材不足に陥っているということです。
申請では、初乗り運賃が50円から100円程度値上げされ、料金が加算される距離の短縮も合わせて求められています。
運輸局は今後、値上げ幅が妥当かどうかなどの審査を進め、早ければ5月中旬ごろから各社で、新しい運賃の運用が始まる見通しです。