石川県内のタクシー運賃について北陸信越運輸局は5日、値上げが必要と判断しました。その背景にあるのは、人件費の増加に伴うドライバー不足です。



利用客は：

「足がないんでね」

「使う方としては少し困るけどね、運転手だとか会社の環境からいうと、やむを得ないのではないですか、この時代」



5日、北陸信越運輸局は、石川地区のタクシー運賃について改定が必要だと判断しました。

運輸局に値上げの申請を行ったのは、全体の3分の1にあたる21のタクシー事業者。



所有するタクシー数では、石川県全体の74％に上っています。



石川県のタクシー協会は、値上げ申請を行った大きな理由の一つは、最低賃金引上げだと話します。



石川県タクシー協会・中村 充夫 常務理事：

「以前はバスとかトラックとかタクシーの運転手もそうだが、憧れの職種だったが、なかなか人件費が上がらない。優秀な方がなかなか入ってこない状況にあるのも間違いない」



他の業種では賃上げが進む中、タクシー業界では賃上げに苦戦し、業界全体が慢性的な人材不足に陥っているということです。

申請では、初乗り運賃が50円から100円程度値上げされ、料金が加算される距離の短縮も合わせて求められています。



運輸局は今後、値上げ幅が妥当かどうかなどの審査を進め、早ければ5月中旬ごろから各社で、新しい運賃の運用が始まる見通しです。