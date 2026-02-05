10-FEET、映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』主題歌「壊れて消えるまで」をCDリリース
10-FEETが、3月13日(金)より全国公開となる映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の主題歌「壊れて消えるまで」をCDシングルとして3月18日(水)にリリースする。
約1年8ヶ月ぶり22枚目のCDシングルとなる今作には、「壊れて消えるまで」のほかアニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第2クールオープニング主題歌の「スパートシンドローマー」、そしてDaigasグループ創業120周年記念CMソング「我主我主我主〜Oh!Soccer!〜」の全3曲を収録。初回生産限定盤の特典DVDには、彼らが主催する野外フェス『京都大作戦』の2024年と2025年、2年分のライブ＆オフショット映像を約100分に及ぶボリュームで収録する。
また、同作のリリースツアーとして開催する全国ワンマンツアー＜10-FEET “壊れて消えるまで” ONE-MAN TOUR 2026＞の詳細も発表された。5月25日(月)のZepp Osaka Baysideから9月16日(水)のZepp Hanedaまで全12公演となる。
シングル「壊れて消えるまで」全形態の初回プレス分には、このツアーの最終先行シリアル(抽選)が封入される。なお、2月5日(木)18:00より10-FEET MOBILE会員限定での超最速オフィシャル0次先行(抽選)の受付もスタートしている。こちらの受付期間は2月9日(月)23:59まで。
■22nd Single「壊れて消えるまで」
2026年3月18日(水)発売
予約・購入 https://lnk.to/10feet_kk_ec
初回生産限定盤【CD＋DVD】 UPCH-89633 \2,700(税抜) \2,970（税込）
通常盤【CD】UPCH-80636 \1,100（税抜）\1,210（税込）
CD 全形態共通
M1. 壊れて消えるまで（映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』主題歌）
M2. スパートシンドローマー single ver. (アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第2クールオープニング主題歌）
M3. 我主我主我主〜Oh!Soccer!〜（Daigasグループ創業120周年記念CMソング）
DVD 初回生産限定盤のみ
「京都⼤作戦2024〜翔んで騒いで万々祭゛〜」
＜DAY1＞ goes on / 風 + オフショット映像
＜DAY2＞ ハローフィクサー / Freedom + オフショット映像
「京都大作戦2025〜暑さも雨もお茶のこ祭祭〜」
＜DAY1＞ Re:方程式 / 太陽4号 / 第ゼロ感 + オフショット映像
＜DAY2＞ その向こうへ / ヒトリセカイ + オフショット映像
＜22nd Single「壊れて消えるまで」全形態/初回プレス分：封入特典＞
「10-FEET “壊れて消えるまで” ONE-MAN TOUR 2026」CD封入最終先行 シリアル(抽選)
受付URL：https://l-tike.com/st1/10-FEET-kowaretekierumade
1つのシリアルコードで2回申し込めます。
受付期間：1回目）2026年3月17日(火)昼12:00〜2026年3月23日(月) 23:59
2回目）2026年7月頃（詳細も7月頃発表）
※CD封入先行2026(抽選)の対象公演が中止となった場合でも、CDの返金／返品等は行いません。ご了承下さい。
※受付時に本紙記載のシリアルコードが必要となります。
※シリアルコードは再発行致しません。紛失されないよう、公演終了まで大切に保管ください。
※お申し込みは電子チケット（スマートフォン限定）のみの受付となります。
※二次元コードは、傷、汚れ、破損、光の反射などによって読み取れない場合があります。
＜CDショップ別購入者先着特典＞
■TOWER RECORDS／TOWER RECORDS ONLINE
オリジナルチケット風カード（スマホサイズ）
■Amazon.co.jp
メガジャケ（各形態別）
■セブンネットショッピング
ギターピック
■楽天ブックス
缶バッジ
■UNIVERSAL MUSIC STORE
ステッカーシート
■他全国CDショップ／ECサイト
ポストカード
■＜10-FEET “壊れて消えるまで” ONE-MAN TOUR 2026＞
5月25日(月) Zepp Osaka Bayside
開場18:00/開演19:00
1F 自由／2F 指定 前売料金：\4,800(税抜)/\5,280(税込) ドリンク代別
問合せ先：サウンドクリエーター 06-6357-4400
6月2日(火) 仙台GIGS
開場18:00/開演19:00
1F 自由／2F 指定 前売料金：\4,800(税抜)/\5,280(税込) ドリンク代別
問合せ先：G/i/P 問い合わせフォーム http://www.gip-web.co.jp/t/info
6月11日(木) 広島BLUE LIVE
開場18:00/開演19:00
全席自由 前売料金：\4,500(税抜)/\4,950(税込) ドリンク代別
問合せ先：夢番地広島 082-249-3571
6月15日(月) 高松festhalle
開場18:00/開演19:00
全席自由 前売料金：\4,500(税抜)/\4,950(税込) ドリンク代別
問合せ先：DUKE高松 087-822-2520
6月19日(金) Zepp Sapporo
開場18:00/開演19:00
1F 自由／2F 指定 前売料金：\4,800(税抜)/\5,280(税込) ドリンク代別
問合せ先：SMASH EAST 011-261-5569
6月23日(火) 新潟LOTS
開場18:00/開演19:00
全席自由 前売料金：\4,500(税抜)/\4,950(税込) ドリンク代別
問合せ先：FOB新潟 025-229-5000
8月15日(土) クロスランドおやべ
開場17:00/開演18:00
1F 自由／2F、3F 指定 前売料金：\5,000(税抜)/\5,500(税込) ドリンク代無
問合せ先：FOB金沢 076-232-2424
8月19日(水) 高崎芸術劇場 スタジオシアター
開場18:00/開演19:00
1F 自由／2F 指定 前売料金：\4,800(税抜)/\5,280(税込) ドリンク代無
問合せ先：シグナス 028-637-9999
8月26日(水) KT Zepp Yokohama
開場18:00/開演19:00
1F 自由／2F 指定 前売料金：\4,800(税抜)/\5,280(税込) ドリンク代別
問合せ先：SOGO TOKYO 03-3405-9999
9月2日(水) 名古屋COMTEC PORTBASE
開場18:00/開演19:00
1F 自由／2F 指定 前売料金：\4,800(税抜)/\5,280(税込) ドリンク代別
問合せ先：JAILHOUSE 052-936-6041
9月10日(木) Zepp Fukuoka
開場18:00/開演19:00
1F 自由／2F 指定 前売料金：\4,800(税抜)/\5,280(税込) ドリンク代別
問合せ先：キョードー西日本 0570-09-2424
9月16日(水) Zepp Haneda
開場18:00/開演19:00
1F 自由／2F 指定 前売料金：\4,800(税抜)/\5,280(税込) ドリンク代別
問合せ先：SOGO TOKYO 03-3405-9999
【チケット申込・入金・発券方法に関するお問合せ】
ローソンチケットインフォメーション https://l-tike.com/contact/
「10-FEET “壊れて消えるまで” ONE-MAN TOUR 2026」超最速オフィシャル0次先行(抽選)
＜受付期間＞ 2/5(木)18:00〜2/9(月)23:59
※10-FEET MOBILE会員限定
■映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』
2026年3月13日(金)公開
出演者：
山粼賢人
山田杏奈 眞栄田郷敦 工藤阿須加 胗俊太郎 塩野瑛久 稲葉友 ／ 矢本悠馬
大谷亮平 高橋メアリージュン ／ 桜井ユキ 勝矢
中川大志 ・ 北村一輝 ・ 國村隼
池内博之 木場勝己 和田聰宏 杉本哲太 ／ 井浦新
玉木宏 ・ 舘ひろし
原作： 野田サトル「ゴールデンカムイ」（集英社ヤングジャンプ コミックス刊）
監督： 片桐健滋 ※片は旧字が正式
脚本： 黒岩勉
音楽： やまだ豊 出羽良彰
主題歌： 10-FEET「壊れて消えるまで」(UNIVERSAL MUSIC / BADASS)
アイヌ語・文化監修： 中川裕 秋辺デボ
製作幹事： WOWOW・集英社
制作プロダクション： CREDEUS
配給： 東宝
©野田サトル／集英社 ©2026映画「ゴールデンカムイ」製作委員会
◆公式サイト： kamuy-movie.com
◆公式X（旧：Twitter）： @kamuy_movie
◆公式Instagram： @kamuy_movie
◆公式TikTok : @kamuy_movie
ストーリー
「不死身の杉元」の異名を持つ日露戦争の英雄・杉元佐一（山粼賢人）は、アイヌ民族から強奪された莫大な金塊の存在を知る。金塊を奪った男「のっぺら坊」は、捕まる直前に金塊を隠し、網走監獄に収監後、そのありかを記した刺青を２４人の囚人の身体に彫り、彼らを脱獄させた。刺青は24人全員で一つの暗号になるという。そんな折、杉元は、アイヌの少女・アシㇼパ（山田杏奈）と出会う。アシㇼパの父は金塊強奪犯に殺されており、事件の真相を知るため、杉元と行動を共にすることに。同じく金塊を狙うのは、日露戦争を命懸けで戦うも報われなかった師団員のために北海道征服を目論む大日本帝国陸軍第七師団の鶴見中尉（玉木宏）。そして、もう一人、戊辰戦争で戦死したはずの新撰組「鬼の副長」こと土方歳三（舘ひろし）。
それぞれの使命を果たすため、杉元VS.鶴見率いる第七師団VS．土方歳三による三つ巴の刺青囚人争奪戦が勃発！誰が敵で、誰が味方か・・・⁉様々な思惑が交錯する中、ついに、闘いの舞台はすべての謎を知る「のっぺら坊」が収監された、鉄壁の要塞“網走監獄”へ―。
関連リンク
◆10-FEET オフィシャルサイト
◆10-FEET オフィシャルTwitter
◆10-FEET オフィシャルInstagram
◆10-FEET オフィシャルTikTok
◆10-FEET オフィシャルYouTubeチャンネル
◆TAKUMA オフィシャルTwitter
◆NAOKI オフィシャルTwitter
◆KOUICHI オフィシャルInstagram
◆BADASS オフィシャルTwitter
◆＜京都大作戦＞オフィシャルサイト