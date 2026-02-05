巨人キャンプに密着するＹｏｕＴｕｂｅ「報知プロ野球チャンネル」のリポーター陣がキャンプのひとコマを届ける「巨人キャンプルポ」。第２クールが始まった宮崎で、新外国人のブライアン・マタ投手（２６）のタトゥーに注目しました。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

すっきりした表情でグラウンドに現れた。日本で初めてのキャンプをスタートさせたマタ投手は４日の休養日、慣れない環境での疲れを癒していた。「ｉＰａｄに入っているゲームをしたり、家族とビデオ通話で話したりして過ごしました」。遠く離れた家族との会話でリフレッシュした。

マタの肉体には計３０ものタトゥーが入っている。左手の甲には「ＲＥＳＰＥＣＴ」と彫られており、「リスペクトがないといい人間にならない」と意味を明かした。さらに、よく見てみると右耳の横に冠のマークがある。「母親が、自分は一番だって思ってくれている」と、愛する家族の思いも刻んでいる。

他にも首元には故郷・ドミニカ共和国で言われている「常に１００％」という意味を込めた「１００」のマークもある。外国人選手ならではの文化も観察してみると興味深い。（報知プロ野球チャンネル・内藤 菜月）