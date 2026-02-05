なきごとの新曲「204号室」が、2026年4月クール新作TVアニメ『彼女、お借りします』の新エンディングテーマに起用されることが明らかになった。

現在、第4期までが放送されているTVアニメ『彼女、お借りします』（原作：宮島礼吏 / 講談社「週刊少年マガジン」連載）は、原作漫画が世界累計発行部数1,500万部を突破している人気ラブコメ作品。エンディングテーマ発表にあわせ、ハワイアンズ編の2クール目となるアニメ第5期のティザー映像も公開された。

エンディングテーマ曲となる新曲「204号室」を書き下ろしたなきごとは、次のようにコメントしている。

◆ ◆ ◆

■なきごと コメント

誰かを守りたいという気持ちは、とても尊いものだと思います。“守る”というと、泣かせたくない、傷付いてほしくない、というのは想像しやすいですが、笑っていてほしいと思うことも守りたいという気持ちなのかなと思っています。

守りたいということは、最大の愛情なのかも、と気付かせてくれた作品です。新シーズンの放送、楽しみにしています！

◆ ◆ ◆

新曲「204号室」のリリース情報については後日発表とのこと。

なきごとは今後、3月14日（土）F.A.D YOKOHAMA（神奈川）を皮切りに全国13ヶ所を巡る全国ツアー＜ビタースイートベイビーツアー2026＞を開催。全国12ヵ所で対バン形式のゲストバンドを迎え、5月30日（土）ツアーファイナルであるZepp Shinjuku（東京）公演のみワンマンライブを行なう。チケットは現在、イープラスにて先行受付中。

■TVアニメ『彼女、お借りします』(第5期)

2026年4月より、“アニメイズム”枠ほかにて放送開始

※放送情報は予告なく変更となる場合があります。 ■スタッフ：

原作：宮島礼吏（講談社「週刊少年マガジン」連載）

監督：古賀一臣

シリーズ構成：広田光毅

キャラクターデザイン：平山寛菜

音楽：ヒャダイン

音響監督：郄桑 一

美術監督：秋葉みのる

色彩設計：長尾朱美

2Dアートディレクター:麻生剛史

撮影監督：坂井慎太郎

編集：中葉由美子

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント／第6スタジオ ■キャスト：

木ノ下和也：堀江 瞬

水原千鶴：雨宮 天

七海麻美：悠木 碧

更科瑠夏：東山奈央

桜沢 墨：高橋李依

八重森みに：芹澤 優 ■公式WEB / SNSサイト：

・WEB：https://kanokari-official.com/

・X：https://x.com/kanokari_anime

（推奨ハッシュタグ：#彼女お借りします） 【原作情報】

■漫画『彼女、お借りします』（講談社「週刊少年マガジン」連載）

著・宮島礼吏

第1〜44巻、好評発売中！

「マガポケ」で第1〜2話無料公開中！

https://pocket.shonenmagazine.com/episode/13932016480029113181

「彼女、お借りします 公式アンソロジーコミック」も好評発売中！ ■漫画『彼女、人見知ります』（講談社「マガジンポケット」連載）

著・宮島礼吏 作画協力・木南ユカ

原作者・宮島礼吏が自ら描く、『彼女、お借りします』公式スピンオフ！

主役は墨ちゃん！ コミュ障彼女の日常奮闘コメディ。

第1〜3巻、好評発売中！

「マガポケ」で第1〜3話無料公開中！

https://pocket.shonenmagazine.com/episode/13933686331662787205

■「204号室」

2026年4月クール新作TVアニメ『彼女、お借りします』エンディングテーマ

※リリース情報の詳細は後日発表

◾️「甘々吟味」 2026年1月6日（火）デジタル配信リリース

※Glico「ポッキー」CMキャンペーンソング

配信URL：https://erj.lnk.to/V3rsLk ・作詞：水上えみり

・作曲：水上えみり 柿澤秀吉

・編曲：柿澤秀吉

◾️＜なきごと「ビタースウィートベイビーツアー2026」＞ 2026年

3月14日（土） [神奈川] F.A.D YOKOHAMA

3月28日（土）[香川] 高松DIME

4月5日（日）[兵庫] 神戸 太陽と虎

2026年4月11日（土）[福岡] 福岡CB

2026年4月17日（金）[北海道] 札幌 KLUB COUNTER ACTION

2026年4月25日（土）[新潟] 新潟GOLDEN PIGS BLACK

2026年4月26日（日）[石川] 金沢vanvan V4

2026年4月29日（水・祝）[愛知] 名古屋CLUB QUATTRO

2026年5月10日（日）[大阪] 大阪Yogibo META VALLEY

2026年5月16日（土）[宮城] 仙台enn 2nd

2026年5月23日（土）[広島] 広島Live space Reed

2026年5月24日（日）[岡山] 岡山IMAGE

2026年5月30日（土）[東京] Zepp Shinjuku ▼チケット情報（各公演）

受付URL：https://eplus.jp/nakigoto26/

座席：オールスタンディング

金額：4,000円（1ドリンク別)