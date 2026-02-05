ＷＢＣ日本代表のオリックス・若月健矢捕手（３０）が５日、３月の本大会で上位打線への「お膳立て」を誓った。強肩を生かした高い守備力に加え、２５年にシーズン３度のサヨナラ打を放った勝負強さも期待される女房役。「ゲッツー（併殺打）だけは打ちたくないですね（笑）。だって１番とかにあの方が入るわけでしょ？ 僕がゲッツーなんかを打ってしまった時には…」と、冗談交じりに１学年上の大谷（ドジャース）を意識した。

言葉の裏に込められたのは、昨季から打席内で大切にする意識だ。「引っ張ってもゴロにならなければいい。引っ張るならフライ、逆方向にはライナーかゴロを…」と、たとえ大谷の前でも軸をぶらすつもりはない。この日は宮崎キャンプ初のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）で、３年目左腕・東松からライナー性の左前打。８日の紅白戦にも出場予定で「真っすぐを引っ張れているのでよかった。どの打順に入ってもいつも通り、状況に応じた打撃を」と言い聞かせた。

４日には、２２年までともにオリックスでプレーした吉田正尚（Ｒソックス）の代表入りが決定。「正尚さんがいるのはやっぱり心強い。また一緒にユニホームを着ることができてうれしい」と仲間の存在も励みに、連続世界一の旗手となる。（南部 俊太）