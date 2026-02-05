¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛÉÛÂÞÆÒÂÙ¡ãHOTEI 45th CELEBRATION GIGS¡ä¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÌë
º£Ç¯2026Ç¯¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÉÛÂÞÆÒÂÙ¤¬¡ãHOTEI 45th CELEBRATION GIGS¡ä¤ò¡¢1·î31Æü¤È¼«¿È¤Î64ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë2·î1Æü¤Î2Æü´Ö¡¢µþ²¦¥¢¥ê¡¼¥ÊTOKYO¡ÊÉðÂ¢Ìî¤Î¿¹Áí¹ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥é¥¶¡Ë¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤«¤é¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò°Ê²¼¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
45¼þÇ¯¤ÎËë³«¤±¤Ç¤¢¤ëDay 1 ¡ÈEVE¡É¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤¬½Å¤Ê¤ëDay 2 ¡ÈBIRTHDAY¡É¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¤³¤Î2¥Ç¥¤¥º¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢ÉÛÂÞËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÍè¾ì¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê2Ìë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖChatGPT¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Î¤â¡¢ºÇ¶á¤ÏËÍ¤â»È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÏÃ¯¡©¡©¡É¡¡¡Ä¡ÄÉÛÂÞÆÒÂÙ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Í¤§¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÆüËÜ°ì¡¢¤¤¤äÀ¤³¦°ì¡¢¤¤¤ä±§Ãè°ì¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×--Day 1 ¡ÈEVE¡É ¥é¥¤¥ÖMC¤è¤ê
ËÜ¹Æ¤Ç¤ÏDay 2 ¡ÈBIRTHDAY¡É¤ÎÌÏÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë½ñ¤¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
ÁÔÎï¤ÊSE¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¸åÊý¤Ë45Ç¯Ê¬¤ÎHOTEI¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡ãHOTEI 45th CELEBRATION GIGS¡ä¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¤¬¤Ï¤¿¤á¤¯±ÇÁü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤òÇØ¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë±¦¼ê¤òÅ·¹â¤¯æÊ¤·¤¿ÉÛÂÞ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡£³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÂç´¿À¼¤ÎÃæ¡¢SE½ªÈ×¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò°ú¤·Ñ¤°¤è¤¦¤Ë1¶ÊÌÜ¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤¬¹âÌÄ¤Ã¤¿¡£¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿BOØWY¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖDreamin¡Ç¡×¤ÇÉÛÂÞ¤Î45¼þÇ¯¤ÏËë¤ò³«¤±¤¿¡£
¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÉÛÂÞ¡£¥Ó¡¼¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ·Ú²÷¤Ëº¸Â¤ò¾å¤²¤Æ¥ê¥º¥à¤ò¹ï¤ß¡¢¥®¥¿¡¼¤ò¤«¤ÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤é²Î¤¦¡£Ëþ°÷¸æÎé¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤â·ý¤ò¹â¤é¤«¤ËÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â¤¦´û¤ËÂçÃÄ±ß¤Î¤´¤È¤¯¤Î¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ï¡¼¥È¤Ïº£¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¤¼¡ª¡×¤ÈÉÛÂÞ¤¬¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ËÄ¾ÀÜÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¡¢Âç¹ç¾§¤Ï°ìÃÊ¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¤Ë¡Ö¥¹¥ê¥ë¡×¡¢¡ÖPOISON¡×¤È90Ç¯Âå¤Î¥Ò¥Ã¥È¥Á¥å¡¼¥ó¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢²ñ¾ì¤Ï¶½Ê³¤ÎÔ°ÔÆ¤È²½¤·¤¿¡£ÉÛÂÞ¤ÎÎ¾Íã¡¢±¦¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤ÆÉÛÂÞ¤Î¥®¥¿¡¼¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿¹õÅÄ¹¸Ç¯¡ÊGt¡Ë¡¢º¸¤Ë¤ÏÉÛÂÞ¤ÈÆ±³ØÇ¯¤ÇÆ±¥·¡¼¥ó¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¿°æ¾åÉÙÍº¡ÊBa¡Ë¤¬¹½¤¨¤ë¡£¸åÊý¤Ë¤Ï½Ð²ñ¤Ã¤¿º¢¤ÏÂç³ØÀ¸¡¢º£¤äÉÛÂÞ¤Î²»³Ú¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Î´ßÍø»ê¡ÊProg¡Ë¤È¡¢ÉÛÂÞ¤Ë¡Ö²¶¤Î¥Ó¡¼¥È¤Î°ìÉô¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¡¢º£Ç¯´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ë±üÌî¿¿ºÈ¡ÊKey¡Ë¤È¤¤¤¦¿®Íê¤ÎÉÛ¿Ø¡£¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤ÎÅÚÂæ¡¢¥ê¥º¥à¤òÍªÁ³¤È¹ï¤à¤Î¤Ï¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ü¥¦¥¤¤òÄÌ¤·¤Æ½Ð²ñ¤¤¡¢¹ñ¶¤òÄ¶¤¨¤¿ÉÛÂÞ¤ÎÌÁÍ§¡¢¥¶¥Ã¥«¥ê¡¼¡¦¥¢¥ë¥Õ¥©¡¼¥É¡ÊDr¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥Ð¥ó¥Ó¡¼¥Ê¡×¤ÎÍÛµ¤¤ËÍÙ¤ì¤ë¥Ó¡¼¥È¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ÎÇ®¶¸¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥®¥¿¡¼¥¥Ã¥º¤ªÂÔ¤Á¤«¤Í¡¢¼ª¤ÈÌÜ¤Ç¹¶¤á¤ëÄ¹¼Ü¥®¥¿¡¼¥½¥í¤Ç¥À¥Ã¥¯¥¦¥©¡¼¥¯¤ò¥¥ì¤è¤¯¥¥á¤ë¤È¡¢ÉÛÂÞ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ê¤Ë¤·¤¿¡È¥Ð¥ó¥Ó¡¼¥Ê¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡É¤³¤È¡¢¹õ¤¤¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¦¥Æ¥ì¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç¾®µ¤Ì£¤è¤¤¥ê¥º¥à¤ò¹ï¤ß¤À¤¹¡£¤½¤³¤«¤éÄ°¤³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¥³¡¼¥é¥¹¤Î¥ê¥Õ¥ì¥¤¥ó¤¬!?¡¡ÉÔ°Õ¤òÆÍ¤¯¤è¤¦¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖBE MY BABY¡×¤À¡£½Å¿´¤ÎÄã¤¤¥ê¥º¥à¤È¥À¡¼¥Æ¥£¤Ê¥®¥¿¡¼¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤Æ±¶Ê¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥½¥ê¥Ã¥É¤Ê¥®¥¿¡¼¥µ¥¦¥ó¥É¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿¥¿¥¤¥È¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÇÄ°¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Ï¥í¡¼¡¢µþ²¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ª¡¡¤è¤¦¤³¤½±§Ãè°ì¤Î¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥·¥ç¡¼¤Ø¡ª¡¡45¼þÇ¯¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÉÛÂÞ¤¬¾Ð´é¤Ç°§»¢¤¹¤ë¤È¡Ö±§Ãè¤ò¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¤Ê¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¤òÌÏ¤·¤¿±ÇÁü¤È¶¦¤Ë¡ÖDRIVIN¡Ç TO YOUR HEART TONIGHT¡×¤ØÆ³¤¤¤¿¡£Â³¤¯¡ÖDIVING WITH MY CAR¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤âÉÛÂÞ¤ËÉé¤±¤ºÎô¤é¤º¤ÎÌÜ°ìÇÕ¤Î²ÎÀ¼¤Ç±þ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ45¼þÇ¯¡¢³ÊÊÌ¤ÊÁÛ¤¤¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¿¶¤êÊÖ¤ë¤Û¤É¡¢°¦¤ª¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£º£Æü½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¤È¡¢45Ç¯¤¹¤Ù¤Æ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÉÛÂÞÆÒÂÙ¤é¤·¤¤º²¤È¡¢»ØÀè¤«¤é°î¤ì½Ð¤¿¥Ó¡¼¥È¤È¥á¥í¥Ç¥£¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢²û¤«¤·¤¤¶Ê¤ò´Þ¤á¤ÆÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¥¶¥Ã¥«¥ê¡¼¤¬Ë½¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥¿¥¤¥È¤Ê¥ê¥º¥à¤òÃ¡¤½Ð¤¹¡£¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥¦¥©¡¼¥Û¥ë¡×¤À¡£¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ï´ö²¿³ØÌÏÍÍ¤ÎÉÛÂÞ¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡ØGUITARHYTM ·¡Ù¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡ÈZEMAITIS WILD¡É¤Î2ËÜ¤Î¥®¥¿¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¼ã¤Æü¤ÎÉÛÂÞ¤¬¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥¦¥©¡¼¥Û¥ëÄ´¤ËÉÁ¤«¤ì¡¢³Ú¶Ê¤òºÌ¤ë¡£¡ØGUITARHYTHM ·¡Ù¤òÄó¤²¤¿¡ØGUITARHYTHM WILD TOUR¡Ù¤ò¡¢¤¤¤Á¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤¿¹õÅÄ¤¬ÉÛÂÞ¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¡¼¤Ë¥®¥¿¡¼¥½¥í¤òÁÕ¤Ç¤¿¡£Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Æ±¶Ê¤Îºî»ì¤ÇÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ëºî²È¤Ç¤¢¤êÉÛÂÞ¤ÎµìÍ§¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¿¹±ÊÇî»Ö¤ÎÂ¸ºß¤À¡£2025Ç¯4·î¤ËÎ¹Î©¤Ã¤¿»á¤Ø¤Î¸¥²Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡Ô·¯¤È¸ª´ó¤»¤ÆÄ¯¤á¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î·î¡Õ¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ÎÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡ÖYOU¡×¤òÍ¥¤·¤¯ÆÏ¤±¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢²Ò¡¹¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤«¤é¤Î¡ÖParadox¡×¡¢¤½¤·¤Æ±Ç²è¡Ø¥¥ë¡¦¥Ó¥ë¡Ù¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë²«¿§¤¤»¦µ¤¤ËËþ¤Á¤¿¾ð·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡ÖBattle Without Honor or Humanity¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¡¼¤È¥¢¡¼¥ß¥ó¥°¤ò¶î»È¤·¡¢°ÒÉ÷Æ²¡¹¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥É¤ÊÉÛÂÞ¤Î¥®¥¿¡¼¥×¥ì¥¤¤ËÂ©¤òÆÝ¤à¡£¤½¤³¤«¤éÉÛÂÞ¤Ï²¦êµ¤ÎÌÄ¤À¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥®¥¿¡¼¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¤±¤¿¤¿¤Þ¤·¤¯ÌÄ¤é¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤¤Í¾±¤¤«¤é¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¥Î¥¤¥º¤¬¸Æ¤Ó´ó¤»¤ë¤è¤¦¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÖDEVIL¡ÇS SUGAR¡×¤À¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥é¥¤¥ÖÈäÏª¤ËµÒÀÊ¤«¤é¤É¤è¤á¤¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¸Å¤¯¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¤Î¤Ï¸¶¶Ê¥¡¼¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£ÉÛÂÞ¤Î¥Ë¥Ò¥ë¤Ê²ÎÀ¼¤È¡¢¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ç¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤Ê¥®¥¿¡¼¥½¥í¤¬²ñ¾ìÆâ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢¼Ù°¤Ë¹ì¤¯¡£¤¤¤Ë¤·¤¨¤Î°Ëâ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë±ÇÁü¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÇÊ®¤¤¢¤¬¤ë6ËÜ¤Î²ÐÃì¡Ä¡ÄÂàÇÑÅª¤Ê±é½Ð¤¬³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¿§Ç»¤¯¤·¤¿¡£
°Ëâ¤¬Éñ¤¤¹ß¤ê¤¿¤¢¤È¡¢ÉÛÂÞ¤Ï¤Ë¤³¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ÇBOØWY¤«¤éCOMPLEX¤ØÃÚ¤»¤ëÁÛ¤¤¡¢¥½¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÁÛ¤¤¡¢²Ã¤¨¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤ë¡£¤½¤ó¤Ê45Ç¯¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï¡È¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¡É¤âÉ¬Í×¤«¤Ê¡×¤È¡ÖºÂ¤Ã¤ÆÄ°¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ÈÂ¥¤·¡¢¡Ö¥Ò¥È¥³¥È¡×¤òÈäÏª¡£Ê¿ÏÂ¤ò´ê¤¦±ÇÁü¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Í¥¤·¤µ¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë²ÎÀ¼¤È°¦¤Ë°î¤ì¤¿±éÁÕ¤Ç²ñ¾ì¤òÊñ¤ß¹þ¤à¡£ºÇ¸å¤Î²»¤òÌÄ¤é¤·½ª¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö²¶¤Î¤³¤È¤òÎÏ¶¯¤¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇ¹â¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¿¤Á¤Î±éÁÕ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢ÉÛÂÞ¤Ï°ìÃ¶¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹ß¤ê¤¿¡£¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥¿¥ë¡ÖMaze¡×¡£¤Þ¤ë¤ÇÉÛÂÞ¤¬¾è¤ê°Ü¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¹õÅÄ¤Î¥®¥¿¡¼¤¬°ö¤Óµã¤¤¤¿¡£
ÁÒ²Ê¾»¹â¤Î¶¯Îõ¤Ê¥Ú¥¤¥ó¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥®¥Ö¥½¥ó¡¦¥Õ¥é¥¤¥ó¥°V¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ëÉÛÂÞ¤¬ºÆ¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡¢¤½¤³¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤Ë¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î¥ì¥¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖEMERGENCY¡×¤Ç¤¢¤ë¡£Ìµµ¡Åª¤ÊÇËÌÇ¤Î¥ê¥º¥à¤ÈÀ¸¿È¤Î¥°¥ë¡¼¥ô¤Ë¤è¤ëÍ»¹ç¡£¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤â¥Õ¥¡¥ó¥¯¤â¡¢¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¤âÆ±¤¸¹â¼¡¸µ¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ø¾º²Ú¤Ç¤¤ëÉÛÂÞ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ñ¥ï¡¼¤È¥»¥ó¥¹¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ó¡¼¥È¤È¥¶¥Ã¥«¥ê¡¼¤ÎÀº³Î¤Ê¥Ó¡¼¥È¤¬¤»¤á¤®¹ç¤¦¡ÖSUPERSONIC GENERATION¡×¤òÅê²¼¡£¥é¥¹¥È¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤¬ÆÍ¤È´¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖMERRY-GO-ROUND¡×¸åÈ¾¤Î¸«¤»¾ì¡¢¹âÂ®¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿6¿Í¤Î¿·µìÉÛÂÞ¤È¶¥±é¤·¡¢¡ÖBOYS BE AMBITIOUS¡×¤Ç¤Ï²ñ¾ì¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÎÏ¶¯¤¤¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤¬µþ²¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£¥é¥¹¥È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡ÖBEAT EMOTION¡×¡£ ¡ÈGUITARYTHM¡É¤ÈÆ±¤¸¤¯ÉÛÂÞ¤¬¹Í°Æ¤·¤¿Â¤¸ì¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂåÌ¾»ì¤È¤â¤¤¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤¬¡¢¤½¤Î¥Ó¡¼¥È¤È¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂÇ¤ÁÌÄ¤é¤µ¤ì¤ë¡£ÏÓ¤òÂç¤¤¯Àû²ó¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¥®¥¿¡¼¤ò¤«¤¤à¤·¤ëÉÛÂÞ¤Î±¦¼ê¤Îµ°Æ»¤¬²ñ¾ì¤ÎÇ®¤ò¾¸°®¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÊÔ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡Ö¥ª¥á¥Ç¥È¥¦¡¢30¥Í¥ó¡¢¥È¥â¥À¥Á¥Ç¥¹¥Í¡×
¥¶¥Ã¥«¥ê¡¼¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢½Ð²ñ¤¤¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ò¤¨¤¿³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾Ò²ð¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¡£2¥Ç¥¤¥º¤ÎÎÏÇÛÊ¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¡ÖºòÆü90ÅÀ¼è¤Ã¤Æ¡¢º£Æü100ÅÀ¼è¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢ºòÆü100ÅÀ¼è¤Ã¤Æ¡¢º£Æü110ÅÀ¡×¤È¡Ö¾ï¤Ë¼«Ê¬¤Î¥´¡¼¥ë¤ò±ó¤¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£º£Æü´èÄ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢±Û¤¨¤ë¤Ù¤¼«Ê¬¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿45Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£45¼þÇ¯¤ò¤¢¤¨¤Æ¡ÈAnniversary¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈCerebration¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÍÑ¤¤¡¢¼«Ê¬¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ò»¾¤¨¤¢¤¦1Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¾®µ¤Ì£¤è¤¯¡ÖDon¡Çt Give Up!¡×¤òÁÕ¤Ç¤ë¤È¡¢¡ÖDEAR MY LOVE¡×¤ò¤·¤Ã¤È¤êÆÏ¤±¤ë¡£¥ß¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Î´Å¤¤¥È¡¼¥ó¤Î¥®¥¿¡¼¥½¥í¤Ë³§¤¬¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ï¡Ö²¶¤Î²»³Ú¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ø¤Î±þ±ç²Î¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤é¤Î¡ÖGLORIOUS DAYS¡×¡£¼ê¤Ë¤·¤¿ÇòÃÏ¤Ë¹õ¥é¥¤¥ó¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥Ñ¡¼¥Ä¤Î¿¿¿·¤·¤¤Zodiac NEO¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥â¥Ç¥ë¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¸åÁÕ¤Î¥®¥¿¡¼¥½¥í¤Ï¡¢¡È¸ý¤º¤µ¤á¤ë¥®¥¿¡¼¥Õ¥ì¡¼¥º¡É¤È¤·¤Æ¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ëÉÛÂÞ¤é¤·¤¤ÀûÎ§¤Ç¡¢¤½¤Î¥È¡¼¥ó¤âÀäÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£1ÆüÌÜ¤Ï¤³¤Î¶Ê¤Ç½ª±é¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢2ÆüÌÜ¤Ï¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£±üÌî¤¬ÃÆ¤¤À¤·¤¿¥¤¥ó¥È¥í¤Ë¤¤¤¶¤Ê¤ï¤ì¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¤è¤ë¡ÖHappy Birthday to You¡×¤ÎÂç¹ç¾§¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£»×¤ï¤Ì¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ËÉÛÂÞ¤Ï¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥±¡¼¥¤ÎÏ¹¿¤¤ò¿á¤¾Ã¤¹»ÅÁð¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡Ö¤â¤¦1¶Ê¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡¢¤ä¤í¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¿¶Ê¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¤Î¤ªÊÖ¤·¤Ë¡ª¡×¤È¡¢¡ÖBEAT SWEET¡×¤òºÇ¸å¤ËÂ£¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡ãHOTEI 45th CELEBRATION GIGS¡ä¤Ï½ª±é¤·¤¿¤¬¡¢ÉÛÂÞÆÒÂÙ¤Î45¼þÇ¯¤Ïº£¤³¤³¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£7·î25¡¢26Æü¡¢ÉÛÂÞ¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë·²ÇÏ¸©¡¢G¥á¥Ã¥»·²ÇÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ãHOTEI FES¡ä¤Î½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£45¼þÇ¯¤Î¡ÈºÇ¿·¤ÎHOTEI¡É¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¡ÈºÇ¹â¤ÎHOTEI¡É¤ò²æ¡¹¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ýÅß¾·³
»£±Æ¡ý»³ËÜÎÑ»Ò
¢£¡ãHOTEI 45th CELEBRATION GIGS¡ä³µÍ×
Day 1 ¡ÈEVE¡É¡¡2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)
Day 2 ¡ÈBIRTHDAY¡É¡¡2026Ç¯2·î1Æü(Æü)
µþ²¦¥¢¥ê¡¼¥ÊTOKYO(ÉðÂ¢Ìî¤Î¿¹Áí¹ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥é¥¶) ¥á¥¤¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê
https://jp.hotei.com/lives/
¢£¡ãHOTEI FES¡ä
2026Ç¯7·î25Æü(ÅÚ)¡¦26Æü(Æü)G¥á¥Ã¥»·²ÇÏ
¢£½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
7·î25Æü(ÅÚ)
¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z
10-FEET
MAN WITH A MISSION
ÉÛÂÞÆÒÂÙ
7·î26Æü(Æü)
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É
BUCK¡çTICK
THE YELLOW MONKEY
ÉÛÂÞÆÒÂÙ
¢£HP
https://hotei-fes.com/
