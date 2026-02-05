お笑いコンビ「とんねるず」の木梨憲武さんが2026年2月5日、人気タレントの「還暦」を祝う写真をインスタグラムで公開し、「凄いメンツ」などと反響を呼んでいる。

「私たちの仲間はみんな楽しい60歳超え！！」

木梨さんは2枚の写真を公開しており、うち1枚目では、赤いちゃんちゃんこを着たタレントの長嶋一茂さんと、木梨さんと妻で俳優・安田成美さんが楽しげに並んでいる。投稿文では、

「ザワつく還暦おめでとう会！！HAWAII支部ALOHA村隊長・空手選手一茂さん、還暦60歳オメデトウございます！！ドル高すぎで、朝ゴハン・昼ゴハン・夜ゴハン高すぎて、ハワイ旅行陣みんなザワついてます！！何とかしてください！！」

と祝った。写真2枚目はタレントの勝俣州和さんが還暦姿で、ヒロミさん、お笑いコンビ「銀シャリ」の鰻和弘さんと木梨さんが集まっている様子だ。木梨さんは、

「CHA-CHAファミリー、欽ちゃんファミリー、アッコさんファミリー、一世風靡ファミリー、旅サラダファミリーのかっちゃん！！還暦60歳オメデトウございます！！7人兄弟長男、60歳なので少しずつズボンの丈を伸ばすことを希望！！」

とメッセージをつづり、「私たちの仲間はみんな楽しい60歳超え！！PEACE&MAHALO！」ともいう。

豪華な顔ぶれで、投稿のコメント欄には「凄いメンツ」「わちゃわちゃ楽しそう（笑）」「テレビでも毎回元気ですしさすが若々しいですね〜仲良しで良いですね〜」「すっごいイイ顔してる」「最高の仲間達だね 還暦おめでとう」といった声が寄せられている。