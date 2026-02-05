シンガーソングライターの“こたに”が、新曲「ひかり」を2月11日（水祝）に配信リリースすることを発表した。

自身がボーカリストを務めるバンド「名誉伝説」が、Spotify Early Noise 2026への選出やテレビ朝日「EIGHT-JAM」にて【プロが選ぶマイベスト10】へランクインするなど昨今注目されている こたに。

こたに名義でのリリースとなる新曲「ひかり」は、昨年12月17日にリリースした前作「渦」に引き続き、アレンジ・プロデュースにクラムボンのミトを迎えて制作された。こたにの温かく奥行きのある歌声が、鋭く歪んだシューゲイズサウンドに乗った新鮮な楽曲となっている。雪解けを待ち、春になると芽吹く生命のエネルギーを込めたような切実な歌詞も特徴的だ。

レコーディングはアコースティックギターのこたにを中心に、エレキギターに永井聖一（相対性理論/TESTSET/QUBIT）、ベースにミト（クラムボン）、ドラムにあらきゆうこといった豪華なミュージシャン陣を迎えて行なわれた。

◆ ◆ ◆

■こたに コメント（新曲「ひかり」に寄せて）

新曲「ひかり」は、前作の「渦」に引き続き、クラムボンのミトさんにアレンジをお願いしました。

今回はシューゲイズの霞みたいな音が鳴っていて、

強さと優しさを内包したサウンドになりました。

こころと言葉をリンクさせながら何かを紡いで残していくときの、切実な気持ちを込めた、

祈りのうたを作りました。

春の新芽を待つ間、聴いてもらえたら嬉しいです。

◆ ◆ ◆