「シャレたいけど、楽ちんがイイ」ならコレ一択！？ 伸びた白髪もぼかす♡【ハイライトボブ】

おしゃれなボブヘアをキープしたいけれど、白髪染めは億劫……。それなら「ハイライトボブ」がおすすめです。細かなハイライトが自然な陰影をつくり、白髪をぼかしてくれるのがポイント。白髪が伸びてきても境目が目立ちにくいため、忙しい日々でもおしゃれを長くキープできそうです。今回は、大人がマネしやすいハイライトが映えるボブをご紹介します。

ハイライトがこなれ感を演出

ハイライトによってラフな毛流れが引き立つボブスタイル。ハイライトが白髪と自然に馴染み、ナチュラルに仕上がっています。@acco.mamaさんも「頭頂部の白髪気になりにくいし奥行きも出るし白髪気になるひとに激しくオススメしたい」とお気に入りの様子。

細いハイライトで上品な仕上がりに

こちらのボブは、細いハイライトで白髪をぼかしているのがポイント。派手になりすぎず、上品な印象です。@sakosakosakosakoさんによると「白髪が気になり始める30代40代の方におすすめ」とのこと。ナチュラルでこなれた雰囲気を目指す大人女性にぴったりです。

地毛と馴染んでメンテナンスがラクに

こちらは、地毛に近いナチュラルなカラーをベースにしたハイライトボブ。伸びてくる髪が気になりにくく、メンテナンスがラクになりそうです。パツっと揃えたシンプルなボブも、ハイライトを入れることででおしゃれな立体感を演出できます。

ハイライトで軽やかさアップ

こちらは、@kaito_litze.osakaさんが「レイヤーボブ × ナチュラルハイライト」と紹介しているヘアスタイル。ハイライトが髪の動きを引き立て、より軽やかな印象に導いています。ナチュラルなハイライトは初心者にもおすすめです。

