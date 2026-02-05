シンガー・ソングライターのチャーリーxcxは「Brat」のヒットにより、自分のことを「分かってくれない」ファンが増えたと感じているという。2024年にリリースした同アルバムは世界的ヒットを記録。「Bratサマー」と呼ばれる現象まで巻き起こしていた。



その影響について、チャーリーはビルボード誌にこう語る。「それまでの私はわりと知る人ぞ知るアーティストだったと思うんだけど、突然多くの人に知られるようになり、その中には私を分かってくれる人もいれば、私の一部分だけに親近感を持っている人、私のことは好きだけど分かってくれない人もいる」「それだけの注目を浴び、音楽を聴かれ、見られているってことは、とても興味深いものだわ」「その変化がどれほど大変になり得るのかを、痛いほど実感させられた」



そんな経験を得た新作映画「The Moment」ではチャーリー自らが主演。先月行われたサンダンス映画祭で公開された。



（BANG Media International／よろず～ニュース）