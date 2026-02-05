

提供：ウェザーニューズ

5日(木)は岡山・香川の各地で最高気温が3月並みとなりました。6日(金)も引き続き気温が高い傾向で、日中は薄手のコートやセーターで過ごせそうです。ただ、週末からは一転。寒気の影響で真冬の寒さが戻り、10日(火)の朝まで寒さが続きそうです。ダウンコートや風を防げるアイテムが欠かせません。

要因となる寒気について、西日本の上空1500m付近は、平地で雪の目安であるマイナス6℃の寒気に覆われ、8日は大雪の目安であるマイナス12℃の寒気も、一時的に岡山・香川に流れ込む予想です。

今回の寒気のピークは8日(日)で、寒さだけでなく雪に注意が必要です。

8日正午にかけての72時間の積雪増加量、岡山県北部の山沿いなど多いところでは30cm積雪量が増える予想のほか、今は積雪が0cmの津山などでも数cm積もる予想です。

岡山・香川の雪のピークは8日夕方までの予想で、ここからさらに積雪量が増える可能性があります。また、岡山・香川の市街地では積雪にはならなくても、一時的に雪の降る時間がありそうです。

風が強い予想のため視界が悪化したり交通に影響が出る可能性があります。最新の情報を確認するようにしてください。