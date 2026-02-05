特別リーグに向け気合十分！ ヴォルティス2月7日開幕戦【徳島】
サッカーJ2徳島ヴォルティスは2月7日、アウェーで開幕戦を迎えます。
開幕を前に、板野町で5日に行われた練習を取材しました。
（豊成アナウンサー）
「今週末の開幕に向け選手たち、ピリッとした空気の中、練習を行っています」
Jリーグが2026年8月から「秋春制」へ移行するのに伴い、徳島ヴォルティスは2月7日から6月までの間、特別リーグに参戦します。
そんなリーグで今シーズンから指揮を執るのは、ゲルト・エンゲルス監督です。
（豊成アナウンサー）
「開幕をむかえますがチームの状態は？」
（徳島ヴォルティス ゲルト・エンゲルス新監督）
「いよいよ、大丈夫だと思います。雰囲気は良いし、チームの状態は大丈夫だと思います。楽しみにしています」
（豊成アナウンサー）
「今シーズンはどんなサッカーを見せたい？」
（徳島ヴォルティス ゲルト・エンゲルス新監督）
「当然、楽しんでほしい。誇りも持ってほしい。誇りは当然勝つことに対して、そういうチームに」
5日の練習では、速いパス回しでゴール前へボールを繋ぐことを意識したミニゲームなど、攻撃面を重視した練習が行われ、多くのサポーターも応援に駆け付けました。
（サポーター）
「楽しみです」
「監督もかわって、練習方法も全然違っているので、かなり期待できる」
「去年はすごい悔しい思いをみんなしたと思うので、今年は最初から全力で勝てるように私たちも応援したいし、選手のみなさんも頑張ってほしい」
選手たちも、百年構想リーグに向け気合十分です。
（豊成アナウンサー）
「今シーズン、チームとして達成したい目標は」
（徳島ヴォルティス・山田奈央 主将）
「全勝です」
（豊成アナウンサー）
「奈良相手にどう戦う？」
（徳島ヴォルティス・山田奈央 主将）
「J3相手ですが、泥臭く自分たちのできることをやって、勝ち切ろうと思います」
（徳島ヴォルティス新加入・梶谷政仁 選手）
「ゴールをたくさんとる、結果を意識して思い切ってシュート振っていきたい」
（徳島ヴォルティス・鹿沼直生 副主将）
「昨シーズン味わった悔しさをみんなが持ってると思いますし、僕らはチャレンジャーで、結局、昨シーズン何も掴んでないので」
「この百年構想リーグと、その次の一年で必ず掴めるようにやりたいと思ってます」
（徳島ヴォルティス新加入・永石拓海 選手）
「まずはクリーンシートで試合を終わらせるっていうところを、そしてPK戦まであるので、そこまでしっかり僕が活躍してチームを勝たせられれば」
百年構想リーグ、初タイトル獲得へ。
開幕戦は2月7日、アウェーで午後2時キックオフです。
（徳島ヴォルティス ゲルト・エンゲルス新監督）
「面白いリーグにしたい、思い切りタイトル目指して、優勝目指して頑張りたい」