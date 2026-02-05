サッカーJ2徳島ヴォルティスは2月7日、アウェーで開幕戦を迎えます。



開幕を前に、板野町で5日に行われた練習を取材しました。

（豊成アナウンサー）

「今週末の開幕に向け選手たち、ピリッとした空気の中、練習を行っています」

Jリーグが2026年8月から「秋春制」へ移行するのに伴い、徳島ヴォルティスは2月7日から6月までの間、特別リーグに参戦します。





ここでは、J2とJ3に所属する四国4県や近畿、それに北陸の10クラブがグループリーグを戦い、昇格・降格はありません。

そんなリーグで今シーズンから指揮を執るのは、ゲルト・エンゲルス監督です。



（豊成アナウンサー）

「開幕をむかえますがチームの状態は？」



（徳島ヴォルティス ゲルト・エンゲルス新監督）

「いよいよ、大丈夫だと思います。雰囲気は良いし、チームの状態は大丈夫だと思います。楽しみにしています」



（豊成アナウンサー）

「今シーズンはどんなサッカーを見せたい？」



（徳島ヴォルティス ゲルト・エンゲルス新監督）

「当然、楽しんでほしい。誇りも持ってほしい。誇りは当然勝つことに対して、そういうチームに」

5日の練習では、速いパス回しでゴール前へボールを繋ぐことを意識したミニゲームなど、攻撃面を重視した練習が行われ、多くのサポーターも応援に駆け付けました。

（サポーター）

「楽しみです」

「監督もかわって、練習方法も全然違っているので、かなり期待できる」

「去年はすごい悔しい思いをみんなしたと思うので、今年は最初から全力で勝てるように私たちも応援したいし、選手のみなさんも頑張ってほしい」

選手たちも、百年構想リーグに向け気合十分です。



（豊成アナウンサー）

「今シーズン、チームとして達成したい目標は」



（徳島ヴォルティス・山田奈央 主将）

「全勝です」



（豊成アナウンサー）

「奈良相手にどう戦う？」



（徳島ヴォルティス・山田奈央 主将）

「J3相手ですが、泥臭く自分たちのできることをやって、勝ち切ろうと思います」

（徳島ヴォルティス新加入・梶谷政仁 選手）

「ゴールをたくさんとる、結果を意識して思い切ってシュート振っていきたい」

（徳島ヴォルティス・鹿沼直生 副主将）

「昨シーズン味わった悔しさをみんなが持ってると思いますし、僕らはチャレンジャーで、結局、昨シーズン何も掴んでないので」

「この百年構想リーグと、その次の一年で必ず掴めるようにやりたいと思ってます」

（徳島ヴォルティス新加入・永石拓海 選手）

「まずはクリーンシートで試合を終わらせるっていうところを、そしてPK戦まであるので、そこまでしっかり僕が活躍してチームを勝たせられれば」



百年構想リーグ、初タイトル獲得へ。



開幕戦は2月7日、アウェーで午後2時キックオフです。

（徳島ヴォルティス ゲルト・エンゲルス新監督）

「面白いリーグにしたい、思い切りタイトル目指して、優勝目指して頑張りたい」