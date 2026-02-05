2月4日、高石あかりがInstagramを更新した。

【写真】トロフィーを持って笑顔を見せる写真なども公開

現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』にて、ヒロイン・松野トキ役を務めている高石。

この日の投稿では、一年間を通じて活躍の著しい将来有望な俳優、業績の優れた個人、グループ作品に贈られる賞「2026年 エランドール賞」を受賞したことを報告した。

続けて、「改めて、このような栄誉ある賞を頂けたこと、とても光栄に思います。」「舞台上でお話ししている時に、これまでの作品の思い出や景色が浮かび、目の前で輝き出したような感覚がありました。全ての作品に感謝し、精進します。」と綴り、授賞式で着用した上品なブラックの衣装姿の全身SHOTや、トロフィーを手にした笑顔SHOTなどを公開。

また、同日の別投稿では、「吉沢さんが花束プレゼンターとして直接お花を渡してくださいました。」「その際、嬉しすぎるお言葉を頂き、感無量です。その言葉に見合う俳優であり人間でいたいと思いました。」「吉沢さんのお芝居に対応する姿勢を手本に、背中を追いかけ頑張ります！改めて、ありがとうございました！」と、『ばけばけ』で共演中の吉沢亮への感謝を綴り、2SHOTも掲載していた。

高石は、2019年より俳優活動を本格化させ、2021年に公開された映画『ベイビーわるきゅーれ』で激しいアクションに挑戦し、一躍ブレイク。若手の実力派女優として、引く手あまたの存在となっている。

画像出典：高石あかりオフィシャルInstagramより

※高石あかりの「高」ははしごだか