元櫻坂46の渡辺梨加が、北八ヶ岳を登山したことを自身のInstagramにて報告している。

北八ヶ岳は、長野県に位置する八ヶ岳連峰の北部を指す山岳地帯。渡辺は北八ヶ岳の小ピークにあたる展望台・高見石、揚げパンが名物の高見石小屋、北八ヶ岳のふもとに位置する白駒池を訪れたことを複数のポストにて記念写真とともに明かしている。

グループ卒業後から本格的に登山を始め、初心者向けの山から本格的なアルプスまで、ソロ登山だけでなく、雪山登山などにも挑戦し、登山の魅力を積極的に発信している渡辺。今回の目的地である高見石と白駒池は標高2000m以上の場所にある。

渡辺は「白駒池にいきました」「凍った池の上を歩けてうれしかった！」「トトロみたいなコケみつけたよ！」と綴り、登山ウェアに身を包んだ肌の白さが際立つ美白ショットを投稿。凍った白駒池に大の字に寝転ぶ渡辺が履いているトレッキングシューズには雪山用のスパイクが装着されている。

コメント欄には「ペーちゃんかわいい」「完全に山ガールですね」「アイゼンとピッケル…ガチ勢」といったコメントが寄せられている。

