ハンブルガーSVのクロアチア代表DFルカ・ヴシュコビッチがドイツで注目を集めている。 ヴシュコビッチは昨夏にトッテナムへ正式加入したものの、選手層の厚さから出場機会を得るためにブンデスリーガのハンブルガーSVへとレンタル移籍。そのハンブルガーでは、ここまでリーグ戦17試合に出場し、センターバックながら４ゴールを記録している。ブンデスリーガ第20節のバイエルン戦（２−２）では、貴重な同点弾を挙げる活躍を見せた。

そんな18歳の俊英に対して、バイエルンのレジェンドで元ドイツ代表のローター・マテウスが賛辞を贈った。英公共放送『BBC』によれば、『スカイスポーツ』で次のように語っている。「彼は空中戦やタックルに強いだけでなく、守備を組織できる選手だ。そういう能力を持つ選手は、実際ほとんどいない」 続けて「彼は18歳だが、まるでワールドカップを3度、チャンピオンズリーグを2度制した選手のような冷静さでプレーしている」と絶賛した。 また、元クロアチア代表MFのイバン・ラキティッチも「今、欧州全体のサッカー界が彼のことを話題にしている。バイエルンは本気で獲得へ動くべきだと思うよ」とその将来性に太鼓判を押した。 ハンブルガーSVへのレンタル期間は今シーズン終了まで。トッテナムは主力候補として呼び戻しを検討しているが、急成長を遂げる18歳の去就には、欧州全域から熱視線が注がれることになりそうだ。

構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部

