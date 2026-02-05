¡ÚÂçºåÉÜ »äÎ©¹â¹»Æþ»î2026¡Û¶áÂçÉí¡¦¾åµÜ¡¦Åí»³³Ø±¡¤¬ÇÜÎ¨10ÇÜÄ¶¡¡ÂçºåÀ±¸÷¤Ï3.2ÇÜ¡¡»ÍÅ·²¦»û¡¢À¶É÷¤Ê¤É¿Íµ¤¹»¤ÎÇÜÎ¨¤Ï¡©»ä³ØÌµ½þ²½¤Î±Æ¶Á¤ÇÀì´êÎ¨¤ÏÇ¯¡¹¾å¾º¡Ú¹â¹»¼õ¸³¡¡»äÎ©¤Î½Ð´ê¾õ¶·¡¡Á´¹»·ÇºÜ¡Û
¡¡¤¤¤è¤¤¤è¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿Âçºå¤Î»äÎ©¹â¹»Æþ»î¡££µÆü¡¢Âçºå»äÎ©Ãæ³Ø¹»¹âÅù³Ø¹»Ï¢¹ç²ñ¤Ï¡¢¹â¹»Æþ»î¤ÎÊç½¸¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£³ÆüÀµ¸á»þÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¿ô»ú¤ò¤Þ¤È¤á¡¢È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯¡¡ÂçºåÉÜ¤Î»äÎ©¹â¹»Æþ»î¤ÎÊç½¸¾õ¶·¡Ê2·î3ÆüÀµ¸á»þÅÀ¡Ë
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢³°ÉôÊç½¸¤ò¹Ô¤¦³Ø¹»Á´ÂÎ¤ÎÊ¿¶ÑÇÜÎ¨¤Ï£²¡¥£µ£³ÇÜ¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Ç¯¤ò£°¡¥£°£²¥Ý¥¤¥ó¥È²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢ã»äÎ©¹â¹»Æþ»î2026¡¡ÇÜÎ¨¤ÎÆâÌõ¢ä
¢¦ÃË»Ò¹»¡§£±¡¥£µ£±ÇÜ
¢¦½÷»Ò¹»¡§£±¡¥£·£°ÇÜ
¢¦¶¦³Ø¹»¡§£²¡¥£·£±ÇÜ
£±£°ÇÜÄ¶¤Î¹âÇÜÎ¨¹»¤Ï£³¹»¡¡¶áÂçÉí¤ÏÁ°Ç¯¤è¤ê¤â£²¡¥£¶£²¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý
¡¡¤³¤Î¤¦¤ÁÇÜÎ¨¤¬£±£°ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤¿³Ø¹»¡¦¥³¡¼¥¹¤Ï£³¹»¤Ç¤¹¡£
¡¡¢¦¶áµ¦Âç³ØÉíÂ°¡ÊSuperÊ¸Íý¡Ë¡§18.40ÇÜ
¡¡¢¦¾åµÜ¡Ê¥Ñ¥ï¡¼¡Ë¡§13.43ÇÜ
¡¡¢¦Åí»³³Ø±¡¡ÊS±Ñ¿ô¡Ë¡§12.59ÇÜ¡¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶áµ¦Âç³ØÉíÂ°¡ÊSuperÊ¸Íý¡Ë¤ÏÁ°Ç¯¤Î15.78ÇÜ¤«¤é2.62¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤¹¤ë¹âÇÜÎ¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊýPL³Ø±à¤ÏÉáÄÌ²Ê¤Î2¤Ä¤Î¥³¡¼¥¹¤¬0ÇÜ¤È0.1ÇÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»äÎ©¹â¹»¤ÎÀì´êÎ¨¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã¡¡»ä³ØÌµ½þ²½¤Î±Æ¶Á¼õ¤±¤ë
¡¡Âçºå¤Î»äÎ©¹â¹»¤ÎÆþ»î¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¤Î±Æ¶Á¤ÇÎáÏÂ£¶Ç¯°Ê¹ß¡¢Àì´êÎ¨¤¬Ç¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯ÅÙ¡ÊÎáÏÂ8Ç¯¡Ë¤ÏÁ°Ç¯¤ò1.61¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤Ã¤Æ36.65ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀì´êÎ¨¤Î¿ä°Ü¡Û
¢§ÎáÏÂ£¸Ç¯¡§36.65ÇÜ
¢§ÎáÏÂ£·Ç¯¡§35.04ÇÜ
¢§ÎáÏÂ£¶Ç¯¡§31.64ÇÜ
¢§ÎáÏÂ£µÇ¯¡§28.65ÇÜ
¼¡¤«¤é¤Ï³Ø¹»¼ïÊÌ¤ËÇÜÎ¨¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË»Ò¹»¡¡ÂçºåÀ±¸÷³Ø±¡¤¬£³¡¥£²£°ÇÜ¡¡¶½¹ñ¤Ï£³¥³¡¼¥¹¤¬£²ÇÜÄ¶
¡¡ÃË»Ò¹»¤ÎÇÜÎ¨¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂçºåÀ±¸÷¤Ï¡¢Äê°÷£²£°£°¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÆâÉô¿Ê³Ø¤¬£±£¸£µ¿Í¡¢³°ÉôÊç½¸£±£µ¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ£´£¸¿Í¤¬±þÊç¤·¤Æ£³¡¥£²ÇÜ¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î³Ø¹»¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤âÇÜÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À¶É÷¤Ï¡¢³°ÉôÊç½¸¤¬£³¥³¡¼¥¹·×£²£µ£°¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢£³£¹£¹¿Í¤¬±þÊç¤·¤Æ£±¡¥£¶ÇÜ¡¢¶½¹ñ¤Ï¡¢ÉáÄÌ²Ê£µ¥³¡¼¥¹¤Î¤¦¤Á£³¥³¡¼¥¹¤ÇÇÜÎ¨¤¬£²ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¶½¹ñÁ´ÂÎ¤ÎÇÜÎ¨¤Ï£±¡¥£¹£±ÇÜ¤Ç¡¢ÂçºåÀ±¸÷¤Ë¼¡¤¤¤ÇÃË»Ò¹»¤Ç¤Ï£²ÈÖÌÜ¤ËÇÜÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¤¹¤Ç¤Ë´ê½ñ¤Î¼õ¤±¤Ä¤±¤ÏÄù¤áÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷»Ò¹»¡¡»ÍÅ·²¦»û¡ÊÊ¸ÍýÁªÈ´¡Ë¤¬£±£°ÇÜ¡¡Àë´Ö¤¬£³¡¥£°£µÇÜ¤Ç³Ø¹»ÊÌ¥È¥Ã¥×
¡¡½÷»Ò¹»¤ÎÇÜÎ¨¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¡£
¡¡»ÍÅ·²¦»û¡ÊÊ¸ÍýÁªÈ´¡Ë¤Ï¡¢³°ÉôÄê°÷£³£µ¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ£³£µ£°¿Í¤¬±þÊç¤·¤Æ¡¢£±£°ÇÜ¤Î¹âÇÜÎ¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø¹»Á´ÂÎ¤ÎÇÜÎ¨¤â£²¡¥£¶£±ÇÜ¤È¤Ê¤ê¡¢³Ø¹»ÊÌ¤Ç¤Ï½÷»Ò¹»¤Î¤Ê¤«¤Ç£²ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçºåÀ®ìþ½÷»Ò¤ÏÉáÄÌ²Ê£·¥³¡¼¥¹¤Î¤¦¤Á£´¤Ä¤¬ÇÜÎ¨£²ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Èþ½Ñ¡Ê¥¢¡¼¥È¡¦¥¤¥é¥¹¥È¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤â£³¡¥£³£µÇÜ¤ÈÂ¿¤¯¤Î³Ø²Ê¡¦¥³¡¼¥¹¤¬¹âÇÜÎ¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Àë¿¿¤Ï³Ø¹»Á´ÂÎ¤ÎÇÜÎ¨¤¬£³¡¥£°£µÇÜ¤È¤Ê¤ê¡¢³Ø¹»ÊÌ¤Ç¤Ï½÷»Ò¹»¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¦³Ø¹»¤Ï±©°á¡¢À¶É÷Æî³¤¡¢¾ïæÆ·¼¸÷¤Ê¤É¤¬¹âÇÜÎ¨¤Ë¡¡Âç³ØÉíÂ°¡¦´ØÏ¢¹»¤Ë¤â¿Íµ¤
¡¡¶¦³Ø¹»¤ÎÇÜÎ¨¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¡£
¡¡³Ø¹»¤´¤È¤ÎÇÜÎ¨¤Ç¤Ï¡¢±©°á³Ø±à¡Ê£¶¡¥£±£·ÇÜ¡Ë¡¢À¶É÷Æî³¤¡Ê£´¡¥£¸£°ÇÜ¡Ë¡¢¾ïæÆ·¼¸÷³Ø±à¡Ê£´¡¥£·£³ÇÜ¡Ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹âÇÜÎ¨¤Î³Ø¹»¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢Âç³Ø¤ÎÉíÂ°¹»¤ä´ØÏ¢¹»¤âÂ¿¤¯¡¢¶áµ¦Âç³ØÉíÂ°¡ÊSuperÊ¸Íý¡Ë£±£¸¡¥£´£°ÇÜ¡¢Åí»³³Ø±¡¡ÊS±Ñ¿ô¡Ë£±£²¡¥£µ£¹ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢´ØÀ¾Ê¡»ã²Ê³ØÂç³Ø¡ÊÆÃ¿Êµ¡Ë£¶¡¥£¹ÇÜ¡¢ÄÉ¼êÌç³Ø±¡Âç³Ø¡ÊÉáÄÌ¡Ë£³¡¥£·£·ÇÜ¤Ê¤É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±þÊç¼Ô¿ô¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÊ»´ê¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËÊç½¸¤òÄù¤áÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âçºå¤Î»äÎ©¹â¹»¤ÎÆþ»îÆü¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î³Ø¹»¤Ç£±£°Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨ÇÜÎ¨¤Î°ìÉô¤ÏÂçºå»äÎ©Ãæ³Ø¹»¹âÅù³Ø¹»Ï¢¹ç²ñÈ¯É½¤Î»ñÎÁ¤òÍÑ¤¤¤ÆMBS¤¬»»½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë