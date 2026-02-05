大谷翔平と鈴木誠也をどう活かす？　侍ジャパン野手陣の“最適解”を考える

大谷と鈴木を1、2番で並べる形が最適解か(C)Getty Images

ついに、ピースが揃った。

吉田正尚（レッドソックス）の選出により、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨む侍ジャパンのメンバーが確定した。全30人のうち、FAの菅野智之を含めると9人がMLBに所属。過去最多のメジャーリーガーを集め、連覇に挑む。

本稿では野手陣のベストメンバーについて、少し考えてみたい。

まず、各ポジションの想定陣容をまとめておこう。念のため、選手の順番は背番号順、初出の選手を優先しているので序列とは無関係だ。

捕手：若月健矢、坂本誠志郎、中村悠平

一塁：岡本和真、村上宗隆

二塁：牧秀悟、小園海斗、牧原大成

三塁：佐藤輝明、小園、牧原、岡本、村上

遊撃：源田壮亮、小園、牧原

左翼：近藤健介、森下翔太、吉田正尚、鈴木誠也、牧原

中堅：周東佑京、牧原、森下、鈴木

右翼：佐藤、近藤、森下、鈴木

指名打者：大谷翔平（二刀流）

キーマンを考えると、メジャーリーガー、特に優れた実績を誇る大谷と鈴木は外せないだろう。この2人を活かすオーダーを作っていきたい。現状のベストオーダーは下記になる。

（指）大谷

（右）鈴木

（左）吉田

（三）村上

（一）岡本

（二）牧

（遊）源田

（中）森下

（捕）若月