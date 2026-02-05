大谷翔平と鈴木誠也をどう活かす？ 侍ジャパン野手陣の“最適解”を考える
大谷と鈴木を1、2番で並べる形が最適解か(C)Getty Images
ついに、ピースが揃った。
吉田正尚（レッドソックス）の選出により、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨む侍ジャパンのメンバーが確定した。全30人のうち、FAの菅野智之を含めると9人がMLBに所属。過去最多のメジャーリーガーを集め、連覇に挑む。
本稿では野手陣のベストメンバーについて、少し考えてみたい。
まず、各ポジションの想定陣容をまとめておこう。念のため、選手の順番は背番号順、初出の選手を優先しているので序列とは無関係だ。
捕手：若月健矢、坂本誠志郎、中村悠平
一塁：岡本和真、村上宗隆
二塁：牧秀悟、小園海斗、牧原大成
三塁：佐藤輝明、小園、牧原、岡本、村上
遊撃：源田壮亮、小園、牧原
左翼：近藤健介、森下翔太、吉田正尚、鈴木誠也、牧原
中堅：周東佑京、牧原、森下、鈴木
右翼：佐藤、近藤、森下、鈴木
指名打者：大谷翔平（二刀流）
キーマンを考えると、メジャーリーガー、特に優れた実績を誇る大谷と鈴木は外せないだろう。この2人を活かすオーダーを作っていきたい。現状のベストオーダーは下記になる。
（指）大谷
（右）鈴木
（左）吉田
（三）村上
（一）岡本
（二）牧
（遊）源田
（中）森下
（捕）若月
前回大会の経験値、選手の力量、現体制における貢献度を鑑みてのオーダーだ。
大谷と鈴木のコンビで相手にインパクトを与え、吉田・村上・岡本は前回大会の4〜6番を一つずつ上げた格好。ここまでの5人はある程度固定して臨みたい。
二遊間は牧と源田をチョイス。遊撃を本職とするのは源田しかおらず、ケガなく機能させたい。万が一の時は小園と牧原が備える。
今大会のメンバーで最も議論されそうなのがセンター。本稿では火力重視で森下を置いているが、もちろん周東を使う手もある。ただ、周東をスタメンで使うと、代走のスペシャリストが不在に。このあたりは難しい判断になる。
捕手は若月を置いたが、ここは先発投手との兼ね合いも出てくるはず。坂本や中村がスタメンで出る機会もあるだろう。
近藤、佐藤輝は今回スタメンに置けなかったが、もちろん主軸を託すことも可能。先発を外れた際はとっておきの代打として待機してもらおう。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]