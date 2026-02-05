「奥さん美人ですね、さすがです…！」イケメンJリーガー、元テラハメンバー妻とラブラブ過ぎる姿公開
J1リーグ・湘南ベルマーレに所属する袴田裕太郎選手は2月4日、自身のInstagramを更新。家族でのディズニーランドショットを公開しました。
【写真】袴田裕太郎と美人妻とのラブラブツーショット
コメントでは、「奥さん美人ですね、さすがです…！」との声が寄せられたほか、記事執筆時点で1000件以上のいいねが寄せられています。
(文:五六七 八千代)
「一緒に行ったのは1年ぶり」袴田選手は「オフの日にピンクコーデでDisney行ってきた 一緒に行ったのは1年ぶり」とつづり、2枚の写真を公開。1枚目には娘と手をつないで歩くほほ笑ましい親子ショット、2枚目には妻・田中優衣さんとの夫婦ショットを披露しました。田中さんと顔を寄せ合い、仲睦まじく寄り添う姿からは、結婚後も変わらぬラブラブな夫婦仲が伝わってきます。
妻・田中優衣さんのアカウントでの投稿また、田中さんも自身のInstagramを更新。「まだまだぶりっ子できちゃう29歳」とつづり、ディズニーランドを満喫する様子を公開しています。投稿には、かわいらしいソロショットのほか、家族の温かい写真も満載。気になった人は、ぜひ田中さんのアカウントもチェックしてみてください。
