サントリーは、「こだわり酒場のレモンサワー」と「こだわり酒場のタコハイ」をリニューアルする。これにともない、新TV−CM「あの大将の酒場」篇を、2月6日から順次オンエアを開始する。2月4日には、新TV−CMに出演している俳優の二宮和也さんを招き、商品のリニューアルおよび新CM公開を記念した「こだわり酒場」新CM発表会を開催した。

「こだわり酒場」ブランドは、消費者の晩酌がより豊かな楽しいものになるようにとの思いから、2018年に「こだわり酒場のレモンサワーの素」を、2019年に「こだわり酒場のレモンサワー」を発売した。また、2023年には「こだわり酒場のタコハイ」シリーズを発売し、“酒場で愛される味”のプレーンサワーとして、食中酒需要の拡大に貢献している。今回は、「こだわり酒場のレモンサワー」、「こだわり酒場のタコハイ」の中味・パッケージを刷新し、さらなるファン拡大を図る。



左から：こだわり酒場のレモンサワー、こだわり酒場のタコハイ

食事のおいしさを引き立てる中味の特長はそのままに、三種類の焼酎（麦・米・玉露）をブレンドした特製焼酎を新たに使用することで、飲み始めから飲み終わりまで“お酒の旨さ”が感じられる味わいに進化した。

パッケージは、こだわり酒場ブランドで提供している飲食店のタンブラーをモチーフに、酒場の短冊をイメージした「こだわり酒場」のアイコンを配することで、“酒場で愛されるサワー”であることがより伝わるデザインに仕上げている。



俳優の二宮和也さん

発表会では、「こだわり酒場」の新TV−CMを初披露し、新TV−CMに出演している二宮さんがCMと同様のハチマキと前掛けを身に着けた大将スタイルで、のれんをくぐって登場。リニューアルした「こだわり酒場」ブランドの魅力やCM撮影時のエピソードに加え、二宮さんの“こだわり”に関するトークセッションを実施した。



また、「こだわり酒場」かき混ぜ完成式では、二宮さんがタンブラーをかき混ぜて最後の仕上げを行い「こだわり酒場」を完成させた後、“レモンサワー”と“タコハイ”でダブル乾杯を実施した。



［小売価格］

350ml：各159円

500ml：各216円

（すべて税別）

［発売日］2025年12月中旬以降順次切替

サントリー＝https://www.suntory.co.jp/rtd