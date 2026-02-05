ファンケルは、機能性表示食品「健康数値サポートシリーズ」のパッケージデザインをリニューアルする。「健康数値サポートシリーズ」は、健康診断で高めと指摘されがちな数値が気になる人におすすめのサプリメントシリーズで、「内脂サポート」「コレステサポート」「血圧サポート」「血糖サポート」「中性脂肪サポート」「尿酸サポート」の6点をラインアップしている。2月上旬から順次、通信販売・直営店舗・一般流通で切り替えを行っていく。

今回のパッケージリニューアルでは、特徴的なグリーンと白の組み合わせによって、機能への信頼感と安心感をイメージした統一感のあるデザインに仕上げている。また、パッケージ中央の矢印の形の帯には、商品機能をシンプルに伝えるコピーを記載し、シリーズごとに色分けをすることで、消費者が悩みに合わせて選びやすいパッケージを目指した。なお、各製品の価格や成分の配合量などに変更はないという。

［小売価格］

内脂サポート［機能性表示食品］

通信販売・直営店舗・一般流通：3888円

一般流通（一部）：（7日分）780円／（15日分）2041円

コレステサポート［機能性表示食品］

通信販売・直営店舗・一般流通：2700円

血圧サポート［機能性表示食品］

通信販売・直営店舗・一般流通：2376円

一般流通（一部）：（20日分）1620円／（40日分）3132円

血糖サポート［機能性表示食品］

通信販売・直営店舗・一般流通：1620円

一般流通（一部）：（20日分）1188円

中性脂肪サポート［機能性表示食品］

通信販売・直営店舗・一般流通：2,047円

一般流通（一部）：（20日分）1404円

尿酸サポート［機能性表示食品］

通信販売・直営店舗・一般流通：3888円

一般流通（一部）：（20日分）2700円

（すべて税込）

［発売日］2月上旬から順次切り替え

ファンケル＝https://www.fancl.jp