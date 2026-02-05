

左から：「大人のベリーソフトクリーム TABASCOハバネロソース使用、「和牛バーガー チポトレ＆ベーコン TABASCO チポートレイソース使用」

モスバーガーを展開するモスフードサービスは、2月5日〜3月15日の間、「モスプレミアム千駄ヶ谷店」（東京都渋谷区）および「モスプレミアム桜木町クロスゲート店」（神奈川県横浜市）の2店舗において、「TABASCOソース」を使用した「和牛バーガー チポトレ＆ベーコン TABASCOチポートレイソース使用」と「大人のベリーソフトクリーム TABASCOハバネロソース使用」を期間限定で発売する。また、店内には7種類のTABASCOソースを用意し、消費者の好みでメニューをアレンジしてもらえるようになっている。

「モスプレミアム」は“大人の憩いの場所”をテーマにした、グルメバーガーとクラフトビールなどのアルコールを楽しんでもらえるハンバーガーレストラン。2015年に1号店（2015年の開店時は「MOS CLASSIC（モス クラシック）」としてオープン。2020年5月に「モスプレミアム」としてリニューアル）となる「モスプレミアム千駄ヶ谷店」を初出店し、2019年には2号店である「モスプレミアム桜木町クロスゲート店」をオープンした。

今回、新発売する「和牛バーガー チポトレ＆ベーコン TABASCOチポートレイソース使用」で使用している「TABASCOチポートレイソース」は、燻製した赤いハラペーニョぺパーが生み出すスモーキーな辛さが特徴で、肉料理との相性も抜群となっている。また「大人のベリーソフトクリーム TABASCOハバネロソース使用」も同時発売する。マンゴーやパパイヤなどのフルーツをブレンドしているフルーティーな「TABASCOハバネロソース」をベリーソースと合わせた。甘さの後にしっかりとくる辛さを楽しめる。

さらに、「和牛バーガー チポトレ＆ベーコン TABASCOチポートレイソース使用」と「大人のベ リーソフトクリーム TABASCOハバネロソース使用」をお得に楽しめる「TABASCOコンプリートセット」も販売する。

店内にはTABASCOソース全7種類（TABASCOオリジナルレッドペパーソース、ハラペーニョソース、チポートレイソース、ガーリックソース、ハバネロソース、スコーピオンソース、シラチャーソース）を期間限定で用意しているので、ハンバーガーやサイドメニューなど、自由にかけてメニューをアレンジしてもらうことができる。スイート（甘味）とスパイシー（辛味）を組み合わせた“スワイシー（Swicy）”な味わいがトレンドとして注目を集める中、様々な味わいのホットソースを展開するTABASCOブランドとのコラボレーションを通じて、“Swicy”の魅力を日本でいち早く提案する。

「和牛バーガー チポトレ＆ベーコン TABASCOチポートレイソース使用（ポテト付き）」は、「TABASCOチポートレイソース」入りのマヨネーズを塗ったバンズに、レタスとトマト、モスプレミアム自慢の和牛パティをサンドした。パティの上にはグリルオニオンと焼いたベーコン、さらに食感のアクセントとしてオニオンスライスを合わせている。味の決め手は、ベーコン、玉ねぎ、黒砂糖を炒め合わせ、「TABASCOチポートレイソース」を加えた特製ソテーソース。甘じょっぱく仕上げたソテーにスモーキーな辛さが加わり、和牛バーガーとの絶妙なハーモニーがやみつきになる一品となっている。なお、バンズにはちみつを使用している。

「大人のベリーソフトクリーム TABASCOハバネロソース使用」は、北海道産生乳ソフトクリームに、「TABASCOハバネロソース」を加えたベリーソースを合わせた。南国フルーツの風味が香るスパイシーなソースが、ソフトクリームのコクを引き立てる。“甘い”のあとに“辛い”がやってくる、未体験のおいしさを楽しんでほしい考え。

「TABASCOコンプリートセット」は、「和牛バーガー チポトレ＆ベーコン TABASCOチポートレイソース使用（ポテト付き）」と「大人のベリーソフトクリーム TABASCOハバネロソース使用」を、単品価格よりもお得に楽しめるセットになっている。

「TABASCOソース」は、1868年にアメリカ・ルイジアナ州のエイブリー島で誕生した、マキルヘニー社のオーセンティックなオリジナルペパーソース。「TABASCOソース」は150年以上、原材料や製造方法をほとんど変えることなく、1日70万本以上のボトルを本社のエイブリー島で製造されている。原材料は、家族代々受け継がれ、守られてきたレッドペパー、ビネガー、塩のたったの3つのみ。ホワイトオークバレルの中で最大3年間熟成させて作られている。辛いだけではなく、素材の味を引き出し、豊かな深みをプラスする、どのような料理にも合うソースになっている。TABASCOBrandはオリジナルレッドソースの他にも、ハラペーニョソース、ガーリックソース、チポートレイソース、ハバネロソース、スコーピオンソース、シラチャ―ソースなど、数々のペパーソースを販売している。

［小売価格］

和牛バーガー チポトレ＆ベーコン TABASCOチポートレイソース使用（ポテト付き）：1950円

大人のベリーソフトクリーム TABASCOハバネロソース使用：580円

TABASCOコンプリートセット：2480円

（すべて税込）

［発売日］2月5日（木）

モスフードサービス＝https://www.mos.co.jp/company