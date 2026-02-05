ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事株が展開するPerfect Suit FActory（以下、「P.S.FA」）は、イタリア名門生地メーカー「REDA（レダ）社」の高級生地を使用した「REDAスリーピーススーツ」を2月6日から発売する。

同商品は、イタリアの名門ウールメーカー「REDA社」のSuper110'S（同製品はSuper110'S規格のウール生地を使用している。Super110'Sとは、1インチあたり11万本以上の極細ウール繊維で織られた高級生地であることを示す国際規格）生地を採用した高級スリーピーススーツ。上質なウール100％素材がもたらす非常にソフトな風合いと上品な光沢感が特徴で、ビジネスシーンでの存在感を高める。シェイプの効いたジャケットにタック入りテーパードパンツを組み合わせた洗練されたシルエットで、現代のビジネスパーソンにふさわしい格調高いスタイルを実現している。



「REDAスリーピーススーツ」

袖裏にはキュプラ100％を使用し、着脱時の袖通りの良さも確保。本切羽や本台場、背抜き（観音開き）といった高級スーツならではの仕様にこだわり、細部まで妥協のない仕立てを施している。ネイビー、グレー、ブラウンの3色展開で、様々なビジネスシーンに対応する。競合他社からインポート生地を使用した商品が減少する中、P.S.FAではウールにこだわった本格スーツを提供し続けることで、品質と価値を追求するビジネスパーソンのニーズに応える。

多くの消費者から好評を得た昨年秋冬の商品を、卒業式や入学式が増えるオケージョンシーズンに合わせて再販する。前回購入できなかった消費者にも手に入れやすくなった今回の機会をぜひ利用してほしい考え。

［小売価格］5万4000円（税別）

［発売日］2月6日（金）

P.S.FA＝https://perfect-s.com