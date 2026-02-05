TDR、首都圏在住者の平日入園を割引 大人9400円→8400円に 期間中、ランド＆シーでは限定イベントも
オリエンタルランドは5日、首都圏（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県）在住者を対象に、4月6日〜6月30日の平日限定で、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーどちらかのパークへ特別価格で入園できる「首都圏ウィークデーパスポート（期間限定）」を販売すると発表した。価格は通常より大人1000円、中人（12〜17歳）800円、小人（4〜11歳）600円を差し引いた価格となる。
【写真】カワイイ！「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」のスペシャルグッズ
「首都圏ウィークデーパスポート」の実施期間中には、2つのパークでそれぞれ異なる楽しみができるスペシャルイベントが始まる。ディズニーシーでは、2001年のオープンから25年、きらめきをさらに増したパークの物語がこれからも続くことを願ったアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」や、“食で世界を巡る”をテーマにした「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」が4月15日から始まる。
ディズニーランドでは、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を4月9日から実施する。ディズニー映画『シュガー・ラッシュ』に登場するヴァネロペが思い描いたとびきり楽しいスウィーツの世界へ様変わりしたパークを再び楽しめる。
価格は大人8400円（ワンデーパスポート9400円）、中人7000円（7800円）、小人5000円（5600円）となる。東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトから購入できる。首都圏に在勤・在学している場合でも、首都圏以外の在住者は対象外となり、当日の入園時に、現住所を確認できる証明書の提示が必要になる場合がある。
